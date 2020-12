Da Wolverine a Fantozzi: le star dei film nel video virale sul DPCM di Natale

Sui social è diventato virale il collage video realizzato da Giorgio Croce Nanni, all'interno del quale le star di film, cartoni animati e serie tv reagiscono al discorso di Giuseppe Conte riguardo il DPCM di Natale. E ci sono proprio tutti, dal Neo di Matrix a Wolverina, da Fantozzi a Bud Spencer e Terence Hill!

Mentre ci avviciniamo alla metà del mese di dicembre, solo un paio di cose sono certe: il Natale è vicino e questo 2020 sta finalmente volgendo al termine. Le festività alle porte, però, saranno sicuramente diverse dal solito, complice il clima teso che regna in Italia e nel resto del mondo ormai da mesi, nonché le restrizioni con cui bisognerà fare i conti proprio durante i giorni di festa. E, come abbiamo avuto modo di constatare nel corso di quest'anno, quando ci si ritrova a vivere tutti insieme un periodo drammatico, c'è sempre qualcuno che pensa bene di sdrammatizzare per "indorare la pillola". Giorgio Croce Nanni, ad esempio, ha puntato tutto sulla satira, dando vita ad un video tutto da ridere che riguarda il recente discorso pubblico di Giuseppe Conte e quindi le regole su ciò che sarà possibile o impossibile fare durante gli ultimi giorni dell'anno.

Il filmato, diventato subito virale, unisce una lunga serie di spezzoni cinematografici, tutti accomunati da un oggetto: la televisione. Proprio nell'elettrodomestico che non manca mai in salotto viene riprodotto il recente discorso del Presidente del Consiglio sulle misure previste dal Governo a partire dai prossimi giorni. Ecco quindi che nel video si alternano le reazioni inquiete dei protagonisti di film e cartoni animati, da Matrix a The Ring, passando per Fantozzi, Non ci resta che piangere, I Griffin, Arancia Meccanica e Frankenstein Junior. Insomma, un escamotage alquanto geniale per ripassare quanto annunciato da Giuseppe Conte ma anche per mettersi alla prova dal punto di vista cinematografico, tentando di riconoscere tutte le opere che vengono mostrate nel filmato. Ricordiamo che Giorgio Croce Nanni non è nuovo a questo genere di creazioni: il videomaker è infatti conosciuto per aver realizzato, nel corso del tempo, diversi video in cui utilizza le star di film e serie tv per commentare i fatti più importanti che riguardano la sfera politica italiana.