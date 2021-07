Wimbledon 2021, Matteo Berrettini-Novak Djokovic, oggi in chiaro: dove vedere la finale in tv e in streaming

Oggi si gioca la finale di Wimbledon 2021, l'italiano Matteo Berrettini sfida Novak Djokovic: ecco dove vederla in TV e in streaming.

Il match Matteo Berrettini-Novak Djokovic si gioca oggi alle 15:00, ultimo atto di Wimbledon 2021: è la prima volta che un tennista italiano gioca la finale del prestigioso torneo sull'erba.

Prima di Matteo Berrettini solo due italiani avevano raggiunto la finale di uno slam: Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta nel Roland Garros di Francia. È la prima volta che un nostro connazionale arriva alla finale di Wimbledon, in quello che è considerato il più prestigioso torneo tennistico del mondo.

Matteo giocherà contro Novak Djokovic, il numero 1 al mondo. I due si sono incontrati due volte, in entrambi i casi la vittoria è andata al serbo che ha vinto per ben 5 volte il titolo a Wimbledon. Oggi Djokovic gioca la sua 30esima finale di uno slam, ne ha vinte 19 e perse 10. Il vincitore del torneo si porta a casa un premio di 1.978.000 euro, lo sconfitto incasserà 1.047.000 euro.

DOVE VEDERLA IN TV

Berrettini-Djokovic si gioca oggi alle 15:00 sul campo centrale dell'All England Club. Il match sarà trasmesso in diretta TV e in esclusiva in chiaro da TV8. La telecronaca sarà affidata ad Elena Pero e Paolo Bertolucci. La finale di Wimbledon 2021 sarà trasmessa anche su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). Il collegamento inizierà alle 14.30, dopo il match seguiranno le immagini della premiazione, in studio ci saranno Eleonora Cottarelli e Filippo Volandri. Stefano Meloccaro e Paolo Lorenzi sono in collegamento da Londra.

Dove vederla in streaming

Berrettini-Djokovic può essere seguito in streaming sul proprio computer grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, Tablet o su PC. Il match si potrà vedere su NOW previo abbonamento o acquistando il singolo evento e seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.