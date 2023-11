Wim Wenders e Sylvain George ospiti dell'Efebo d'Oro Film Festival 2023

Wim Wenders si recherà a Palermo per ricevere l'Efebo d'Oro alla Carriera e presentare in anteprima Perfect Days, il suo ultimo film, anche Sylvain George tra gli ospiti.

Wim Wenders e Sylvain George saranno gli ospiti della 45° edizione dell'Efebo d'Oro Film Festival, che si terrà a Palermo dall'11 al 19 novembre 2023. Wim Wenders sarà a Palermo per ricevere l'Efebo d'Oro alla Carriera e presentare in anteprima Perfect Days, il suo ultimo film. Sylvain George, protagonista di un focus sul suo cinema, ritirerà il Premio Nuovi Linguaggi.

Il Festival, giunto alla sua 45a edizione e in programma a Palermo dall'11 al 19 novembre 2023 presso il Cinema De Seta (Cantieri Culturali alla Zisa) e il Cinema Rouge et Noir, presenta 5 lungometraggi in gara per l'Efebo d'Oro - concorso internazionale per film tratti da opere letterarie, e 5 in gara per l'Efebo Prospettive - competizione rivolta alle opere prime o seconde (senza alcun vincolo di collegamento con fonti letterarie).

Gli ospiti

Giovedì 16 novembre (ore 20, Cinema Rouge et Noir) Wim Wenders riceverà il "Premio alla Carriera - Banca Popolare Sant'Angelo" e sarà protagonista di un incontro con il pubblico, condotto dal direttore artistico Alessandro Rais, che culminerà nella proiezione in anteprima del suo ultimo film, Perfect Days, girato a Tokyo e presentato all'ultimo Festival di Cannes. Nel corso del Festival saranno proiettati altri 4 suoi film (nelle copie restaurate dalla Wim Wenders Foundation), con un particolare accento sul dittico "giapponese", composto da Tokyo-Ga (1985, dedicato al regista Yasujiro Ozu), e Appunti di viaggio su moda e città (1989, con la partecipazione dello stilista giapponese Yohji Yamamoto), a cui si aggiungono L'amico americano (1977), tratto dall'omonimo romanzo di Patricia Highsmith, e Falso Movimento (1975), tratto dal Wilhelm Meister di Goethe.

Altra presenza di particolare rilievo quella del regista, filosofo, mediatore culturale e attivista sociale francese Sylvain George, i cui lavori coniugano una intensa ricerca formale all'impegno per i diritti civili, che sarà protagonista di una personale, e riceverà il "Premio Nuovi Linguaggi - Città di Palermo". Mercoledì 15 novembre (ore 15, all'Accademia di Belle Arti di Palazzo Fernandez) Sylvain George terrà una masterclass, aperta al pubblico, in dialogo con il regista Stefano Savona e con Éric Biagi (direttore dell' Institut Français de Palerme et de Sicile).

Programma e informazioni su: www.efebodoro.it.