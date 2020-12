William Link, morto il co-creatore di Colombo e La signora in giallo: aveva 87 anni

William Link è morto nella giornata di domenica 27 dicembre 2020 all'età di 87 anni: nel corso della sua carriera come sceneggiatore e produttore aveva contribuito alla creazione di show di successo come Colombo e La signora in giallo.

La nipote ha confermato la triste notizia a Variety rivelando che il decesso è avvenuto a causa di problemi cardiaci.

La collaborazione tra William Link e Richard Levinson aveva portato alla creazione di progetti che hanno ottenuto un grande successo. I due si erano conosciuti a scuola e hanno iniziato ben presto a collaborare a livello creativo, ideando show per la radio, lavorando per le testate universitarie e varie riviste.

Nel 1959 il loro spettacolo teatrale Chain of Command venne messo in scena dal Westinghouse Desilu Playhouse. Link e Levinson avevano poi firmato alcuni script per show come Alfred Hitchcock Presents, Dr. Kildare e Il Fuggitivo.

Negli anni successivi i due hanno creato serie molto popolari a livello internazionale come Mannix, Colombo, La signora in giallo ed Ellery Queen.

Dopo la morte di Levinson, avvenuta nel 1987, Link ha continuato a scrivere e a produrre vari progetti come The Boys, film televisivo con star James Woods, e John Lithgow e The Cosby Mysterie.

Nel 1995 William Link è stato fatto entrare nella Television Academy Hall of Fame.