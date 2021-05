Wes Ball sarà il regista del film The Time Runner

The Time Runner, un nuovo film che verrà prodotto per Paramount, avrà Wes Ball impegnato in veste di regista.

Wes Ball sarà impegnato nello sviluppo di The Time Runner, di cui sarà regista, un progetto tratto da un racconto di Michael Sherman che sarà autore della sceneggiatura in collaborazione con Steve Desmond.

Paramount ha ottenuto i diritti del lungometraggio che il filmmaker produrrà in collaborazione con Joe Hartwick Jr.

La trama di The Time Runner è ancora avvolta dal mistero e Wes Ball sarà impegnato dietro la macchina da prese del film e prossimamente sarà il regista del reboot del franchise Il Pianeta delle scimmie per 20th Century Studios.

Steve Desmond e Michael Sherman hanno in precedenza firmato gli script di Harry's All-Night Hamburgers, venduto a Warner Bros, e The Cabin at the End of the World.

Rispondendo alla domanda relativa al rilancio della storia legata Il pianeta delle scimmie, Wes Ball ha spiegato: "Abbiamo un interessante approccio. Abbiamo trovato un modo per rimanere nell'universo che è stato creato prima di noi, ma ci stiamo ugualmente aprendo alla possibilità di realizzare qualcosa di veramente fantastico. Sto cercando di non rivelare troppo. Direi però per i fan della trilogia di non preoccuparsi, siete in buone mani".