Watch the Sound with Mark Ronson: la nuova docuserie sulla storia della musica il 30 luglio su Apple TV+

In anteprima mondiale il 30 luglio 2021 su Apple TV +, la nuova docuserie Watch the Sound with Mark Ronson esplorerà la tecnologia rivoluzionaria nella musica con Paul McCartney, Questlove, King Princess, Dave Grohl, Adrock e Mike D dei Beastie Boys.

Apple TV+ ha annunciato oggi Watch the Sound with Mark Ronson, una nuova docuserie in sei parti che esaminerà la creazione del suono e la tecnologia rivoluzionaria che ha plasmato la musica così come la conosciamo. Da un'idea del produttore vincitore dell'Oscar Morgan Neville e condotto da Mark Ronson, DJ di fama internazionale, artista e produttore vincitore di Oscar, Golden Globe e sette volte Grammy Award, Watch the Sound with Mark Ronson uscirà in tutto il mondo venerdì 30 luglio 2021, in esclusiva su Apple TV+.

Duran Duran: Unstaged, Mark Ronson in una scena del documentario musicale diretto da David Lynch

Ogni episodio di Watch the Sound with Mark Ronson seguirà Mark Ronson mentre svela le storie mai raccontate che si celano dietro la composizione di musica e le lunghe sessioni di prova che produttori e creatori sono disposti a sostenere per arrivare a trovare il suono perfetto. Ronson esplora l'intersezione della musica con l'arte e la tecnologia, in conversazioni sincere con leggende e icone della musica, tra cui Paul McCartney, Questlove, King Princess, Dave Grohl, Adrock e Mike D dei Beastie Boys, Charli XCX, nel corso delle quali scopre i modi in cui questi strumenti unici hanno influenzato il loro lavoro.

Alla fine di ogni episodio, Ronson creerà e svelerà un pezzo originale, realizzato utilizzando tecnologie e tecniche rivoluzionarie tra cui riverbero, synth, autotune, drum machine, campionamento e distorsione.

Watch the Sound with Mark Ronson è prodotto da Tremolo Productions con Ronson, Neville, Mark Monroe, Jason Zeldes e Kim Rozenfeld come produttori esecutivi.

La nuova docuserie si unirà all'offerta in espansione di Apple di documentari e docuserie incentrati su musicisti pluripremiati, tra cui il successo globale Billie Eilish: The World's A Little Blurry, Beastie Boys Story, candidato ai Grammy e cinque volte all'Emmy Award, Lettera a te di Bruce Springsteen e il recentemente annunciato Black & Blues: The Colorful Ballad of Louis Armstrong. Il pluripremiato documentario di Apple include anche il vincitore del Gran Premio della Giuria del Sundance Film Festival Boys State, che ha anche vinto due Critics Choice Documentary Awards e il SXSW Louis Black Lone Star Award; Dear ... del regista RJ Cutler e la serie nominata all'Emmy Award Home.

Apple TV + ospita i pluripremiati titoli Apple Originals dei più creativi narratori del momento. Apple TV + offre serie drammatiche e commedie avvincenti e di qualità, lungometraggi, documentari innovativi e intrattenimento per bambini e famiglie, ed è disponibile per la visione su tutti i tuoi schermi preferiti. Dopo il suo lancio il 1° novembre 2019, Apple TV + è diventato il primo servizio di streaming completamente originale a essere lanciato in tutto il mondo, ha presentato in anteprima più successi originali e ha ricevuto riconoscimenti più velocemente di qualsiasi altro servizio di streaming. Apple Originals ha ricevuto 329 nomination e ottenuto 86 riconoscimenti in poco più di un anno, tra cui un Golden Globe Award, Critics Choice Awards, Critics Choice Documentary Awards, Daytime e Primetime Emmy Awards, un NAACP Image Award, un Peabody Award e altro ancora.