Warner Bros. Discovery lancia Warner TV: dal 30 ottobre arriva un nuovo canale in chiaro

Il nuovo canale in chiaro del gruppo Warner Bros. Discovery, interamente dedicato a film e serie tv, debutta al canale 37 del digitale terrestre.

Il 30 ottobre si accende Warner TV, il nuovo canale in chiaro del gruppo Warner Bros. Discovery interamente dedicato a film e serie tv. Il nuovo canale sarà visibile al canale 37 del digitale terrestre e andrà ad aggiungersi al ricco portfolio dei canali free to air del gruppo Warner Bros. Discovery in Italia.

Il portfolio in questione, oltre a Warner TV, include: NOVE, Real Time, DMAX, Food Network, Giallo, Motor Trend, HGTV - Home & Garden TV e i canali kids K2 e Frisbee, offrendo al pubblico una selezione unica ed originale di titoli che hanno fatto la storia del cinema e della serialità americana.

Warner TV aprirà una finestra inedita sull'incredibile mondo delle grandi produzioni targate Warner Bros., fatto di storie divertenti ed avventurose, drammatiche ed emozionanti, da vedere e rivedere, spaziando dagli iconici supereroi ai grandi classici, con l'opportunità di scoprire e riscoprire anche gli esordi delle grandi star di Hollywood.

Per Warner Bros. Discovery si apre un nuovo capitolo che inaugura una sfida inedita sul fronte della televisione in chiaro. Il colosso nato dalla fusione dei due grandi gruppi intende allargare la propria presenza sulle frequenze in chiaro della televisione italiana, mentre sul fronte dello streaming l'espansione procede con cautela. Fino al 2025, stando al più recente accordo siglato con la pay-tv di Comcast, i contenuti HBO resteranno su Sky.