Wanda Nara: una foto sexy per gli auguri a Mauro Icardi su Instagram

Mauro Icardi compie 27 anni e gli auguri di Wanda Nara su Instagram sono sexy. L'opinionista del Grande Fratello Vip 2020 ha voluto celebrare il compleanno dell'attaccante con una foto che ha fatto impazzire i fan.

Mauro Icardi ha spento 27 candeline e la moglie Wanda Nara, attualmente opinionista al Grande Fratello Vip 2020 di Alfonso Signorini, ha voluto festeggiarlo pubblicando due foto su Instagram, una particolarmente sexy e l'altra in formato famiglia,

Nella prima Icardi appare nudo e Wanda lo abbraccia da dietro con la mano che scende verso il basso. Il testo che accompagna il post è invece molto romantico "Buon compleanno amore mio per molti altri sogni insieme. Ti amo infinitamente e ogni giorno sono più orgogliosa del papà e del marito che sei. Ti amo, felice 27esimo, il nostro numero ti amo".

Nel secondo post Wanda e Mauro sono circondati dai 5 figli, Francesca, Isabella, Valentino, Benedicto e Costantino, questi ultimi tre nati dalla relazione tra Wanda ed il calciatore Maxi Lopez. Wanda Nara nel post ha scritto tra l'altro "il dono più grande è l'amore che abbiamo per te"

Il giorno dopo la festa in famiglia, il compleanno di Mauro Icardi è stato festeggiato insieme a quello dei suoi compagni di squadra Edinson Cavani e Ángel Di María in un lussuoso palazzo parigino. Alla festa ha partecipato tutta la squadra del Paris Saint-Germain, reduce dalla sconfitta in Champions contro League contro il Borussia Dortmund.