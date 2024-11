Walmart, la famosa catena di supermercati ha appena realizzato un film di Natale per vendere più prodotti

Invece di realizzare brevi spot pubblicitari da trasmettere tra un film e l'altro per incoraggiare le persone a comprare, Walmart ha deciso di realizzare l'intero film. È così che si è ritrovata a sponsorizzare un film Roku Original in cui sarà possibile acquistare prodotti direttamente dal televisore.

Walmart ha recentemente collaborato con Roku per realizzare un intero film di Natale che consentirà agli spettatori di acquistare prodotti sul televisore durante parti specifiche della storia, come riporta Business Insider.

È la seconda volta che il retailer si cimenta con l'idea della "shoppable TV", dopo aver già provato con una serie romantica destinata ai social media. Walmart ha scoperto che i clienti sembravano più propensi ad acquistare qualcosa quanto più a lungo guardavano, quindi la mossa successiva è stata produrre direttamente un lungometraggio.

Questa volta Walmart renderà più facile l'acquisto di prodotti sullo schermo del televisore, attivando connessioni di account tra Walmart e Roku in modo che le informazioni di pagamento possano essere compilate automaticamente. Per la sua ultima produzione, Walmart aveva infatti ricevuto un feedback sul fatto che l'acquisto di prodotti era troppo impegnativo.

Il film in questione si intitola Jingle Bell Love e ha come protagonista Joey McIntyre, membro della boy band New Kids on the Block, che interpreta un padre single che visita la città natale della sua defunta moglie e trova l'amore quando incontra la proprietaria di un negozio della zona. La pellicola è stata lanciata il 18 novembre ed è in streaming gratuito su The Roku Channel. Tra l'altro, McIntyre ha pubblicato un singolo di accompagnamento per il film.

Jingle Bell Love avrà due "momenti di acquisto" in cui agli spettatori verranno presentati in sovraimpressione cinque prodotti Walmart contestualmente al film. Gli spettatori potranno collegare in anticipo i loro account Roku e Walmart in modo da poter acquistare rapidamente i prodotti desiderati durante il film.