Voltron: Daniel Quinn-Toye nel cast del film live-action

L'esordiente Daniel Quinn-Toye sarà uno dei protagonisti di Voltron, il film live-action tratto dall'omonimo anime.

Il progetto, che sembra avrà un budget molto elevato, sarà prodotto da Amazon MGM.

Il progetto

Il regista Rawson Marshall Thurber, già autore di Red Notice, sarà impegnato dietro la macchina da presa e le riprese inizieranno in autunno in Australia.

Nel team della produzione ci sono Todd Lieberman tramite la sua Hidden Pictures, Bob Koplar di World Events Productions, Thurber e David Hoberman di Hobie Films.

La sceneggiatura è stata firmata dal regista insieme a Ellen Shanman, ma attualmente non è stata svelata la trama della versione cinematografica dell'adattamento dello show animato degli anni '80 che aveva al centro cinque giovani piloti che controllano un robot gigante dall'aspetto di un leone per combattere chi minaccia il loro pianeta.

Daniel Quinn-Toye ha recitato con un piccolo ruolo nella serie Badults e come comparsa in Outlander, ottenendo un importante lavoro in occasione dello spettacolo teatrale Romeo e Giulietta con star Tom Holland, andato in scena a Londra alcuni mesi fa. Il giovane avrebbe infatti sostituito nel ruolo principale la star di Spider-Man nel caso in cui non fosse stato in grado, per qualche motivo, di andare in scena, oltre ad avere la parte di Paride.

Lo spettacolo ha permesso a Tom Holland di tornare a teatro dopo molti anni. Nel 2008, quando era solo un ragazzino, aveva recitato in Billy Elliot the Musical, rimanendo impegnato nello show fino al 2010. La versione della tragedia shakespeariana è stata al centro delle polemiche a causa della scelta di Francesca Amewudah-Rivers per la parte di Giulietta che ha scatenato numerosi commenti razzisti nei confronti dell'attrice.