Volley, Serie A1 maschile e femminile: come seguire in streaming le partite di questo fine settimana

Questo fine settimana inizia il campionato di serie A 1 di Volley maschile e continua il campionato femminile: ecco il calendario e come seguire gli incontri in streaming su VBTV.

Si accendono i riflettori sul palcoscenico della pallavolo maschile italiana con l'inizio del Campionato di Serie A, dopo che la scorsa settimana è iniziato il campionato femminile. VBTV, piattaforma ufficiale di streaming live Over-The-Top (OTT) di Volleyball World e Official Broadcaster, è pronta a trasmettere live tutte partite della stagione 2023/2024 portando le emozioni e le grandi sfide in programma nei palazzetti a tutti gli appassionati di pallavolo con contenuti di grande qualità in diretta sempre e ovunque su tutti i device e on demand.

Il fine settima del Volley

Campionato di Serie A1 Maschile

Per la SuperLega Credem Banca occhi puntati sul big match tra Valsa Group Modena e Allianz Milano. La campionessa in carica Itas Trentino esordisce invece in trasferta contro Cisterna Volley. Tra gli altri match da non perdere, Cucine Lube Civitanova vs Mint Vero Volley Monza e Sir Susa Vim Perugia vs Farmitalia Catania.

Campionato di Serie A1 Femminile

Tra i momenti clou del Campionato Femminile, il big match tra Allianz Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci promette uno spettacolo di altissimo livello. Entrambe le squadre si affronteranno in un confronto avvincente, che richiama alla mente la semifinale playoff dello scorso anno. Anche l'incontro Reale Mutua Fenera Chieri '76 vs Prosecco Doc Imoco Conegliano e il derby Wash4Green Pinerolovs Igor Gorgonzola Novara faranno trepidare gli spettatori.

Volley Serie A1 Maschile il calendario della prima giornata su VBTV

Domenica 22 ottobre

In diretta streaming dal PalaSport G. Panini di Modena ore 15.45

Valsa Group Modena - Allianz Milano

Telecronaca: Filippo Marelli e Fabrizio Monari

In diretta streaming dal PalaMazzola di Taranto ore 16.00

Gioiella Prisma Taranto - Rana Verona

Telecronaca: Francesco Calò

In diretta streaming dall'Eurosuole Forum di Civitanova Marche ore 18.00

Cucine Lube Civitanova - Mint Vero Volley Monza

Telecronaca: Gianluca Pasucci

In diretta streaming dal Pala Banca di Piacenza ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Pallavolo Padova

Telecronaca: Simone Carpanini e Filippo Savi

In diretta streaming dal Palasport di Cisterna di Latina ore 18.00

Cisterna Volley - Itas Trentino

Telecronaca: Roberto Italiano e Gaetano Coppola

In diretta streaming dal Pala Barton di Perugia ore 20.00

Sir Susa Vim Perugia - Farmitalia Catania

Telecronaca: Andrea Cruciani e Carmine Fontana

Volley Serie A1 femminile il calendario della seconda giornata su VBTV

Sabato 21 ottobre

In diretta streaming dal Palafenera di Chieri ore 18.00

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Prosecco Doc Imoco Conegliano

Telecronaca: Giacomo Magnani

In diretta streaming dal Palazzo dello Sport di Cuneo ore 20.30

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Telecronaca: Alex Milone

Domenica 22 ottobre