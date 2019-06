Volevamo andare lontano - Bella Germania: seconda puntata della miniserie stasera su Rai1

Volevamo andare lontano - Bella Germania torna stasera su Rai1 con la seconda puntata alle 21:25. La miniserie in due episodi è tratta dal romanzo di Daniel Speck e basata sulla storia degli immigrati italiani in Germania, dagli anni '60 a oggi.

Dove eravamo rimasti: Julia ha incontrato l'anziano Ottokar che si è rivelato essere suo nonno. Scopre attraverso le sue parole la storia d'amore di Ottokar con l'italiana Giulietta, da cui è nato proprio il padre di Julia, Vincenzo. Non è la sola sorpresa: il nonno ha rivelato a Julia che suo padre, al contrario di quello che pensava, è ancora vivo. Insieme, dunque, si mettono sulle sue tracce. La trama della seconda puntata ci porterà, insieme a Julia, nella storia di sua nonna Giulietta, che, costretta dai genitori, lasciò Ottokar per sposare Enzo. Ma il matrimonio finì dopo qualche tempo, esattamente quando Giulietta decise di partire per la Germania alla ricerca di Ottokar.

La versione originale della miniserie è andata in onda in Germania sulla ZDF nel 2018 ed è stata suddivisa in 3 puntate - L'amore, Il destino e Il segreto - che in Italia la RAI ha "compresso" in due.

Dove vederla: Il segreto, il secondo e ultimo episodio di Volevamo andare lontano - Bella Germania andrà in onda stasera alle 21:25 su Rai1. In streaming sarà possibile seguire la puntata sul sito RaiPlay.