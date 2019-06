Volevamo andare lontano - Bella Germania: prima puntata della miniserie stasera su Rai1

Volevamo andare lontano - Bella Germania debutta stasera su Rai1 con la prima puntata alle 21:25. La miniserie in due episodi è tratta dal romanzo di Daniel Speck e basata sulla storia degli immigrati italiani in Germania, dagli anni '60 a oggi.

Al centro della trama c'è la giovane designer Julia (Silvia Busuioc) che incontra a Monaco Alexander (Joachim Bibmeier), un uomo anziano a lei sconosciuto, che le rivela di essere suo nonno. Alexander sta cercando il figlio Vincenzo, il padre di Julia che la ragazza credeva morto da molti anni, nato negli anni '50 dal fugace incontro a Torino con Giulietta, una bellissima ragazza italiana. Ignara di tutto ciò, Julia inizia a scavare nel passato della sua famiglia alla ricerca di risposte.

"Di suo padre ha soltanto un dolcissimo e sbiadito ricordo ed una bugia alla quale non crederà mai..."#VolevamoAndareLontano #BellaGermania questa sera e domani alle 21.25 su #Rai1 #3giugno #4giugno pic.twitter.com/liwyjS4uzb — Rai1 (@RaiUno) 3 giugno 2019

La versione originale della miniserie è andata in onda in Germania sulla ZDF nel 2018 ed è stata suddivisa in 3 puntate - L'amore, Il destino e Il segreto - che in Italia la RAI ha "compresso" in due.

Dove vederla: L'amore, il primo episodio di Volevamo andare lontano - Bella Germania andrà in onda stasera alle 21:25 su Rai1. In streaming sarà possibile seguire la puntata sul sito RaiPlay.