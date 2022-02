Vladimir Putin, il suo patrimonio ipotizzato da Forbes

La rivista Forbes ha recentemente provato a raccogliere ed elencare alcune ipotesi al fine di determinare quale sia la grandezza del patrimonio di Vladimir Putin, celeberrimo politico, ex militare ed ex funzionario del KGB russo, presidente della Federazione Russa dal 7 maggio 2012 al suo quarto mandato.

Per Forbes, stimare il patrimonio netto di Putin è probabilmente il più grande mistero della storia della rivista: la prima teoria riguarda Mikhail Khodorkovsky, un uomo che nel 2002 valeva ben 3,7 miliardi di dollari. Nell'ottobre 2003 fu arrestato per frode ed evasione fiscale e secondo molti Putin fu responsabile del suo arresto, del congelamento della sua fortuna e dello scioglimento della sua compagnia.

Bill Browder, un finanziere americano, crede che Putin, dopo l'arresto di Khodorkovsky, abbia stretto un accordo con i principali oligarchi del Paese: "L'accordo era: 'Dammi il 50% della tua ricchezza e ti lascerò tenere l'altro 50%'. Se non lo fai, prenderà il 100% della tua ricchezza e ti getterà in prigione." Sempre secondo Browder, nel 2017, Putin avrebbe avuto a disposizione un patrimonio netto di 200 miliardi di dollari, somma che lo avrebbe reso la persona più ricca del mondo in quel momento.

Secondo un'altra teoria, formulata dall'economista svedese Anders Aslund, Putin avrebbe trovato lavoro a molti familiari, conoscenti e amici d'infanzia ricevendo in cambio tangenti in contanti. Aslund stima che il suo patrimonio netto sia compreso tra i 100 miliardi e 130 miliardi di dollari.

La terza teoria suggerisce che in realtà Putin non sia affatto ricco, ma desideri soltanto proiettare un'immagine di prosperità e potere: secondo la sua dichiarazione dei redditi il suo guadagno annuale è di circa 140.000 dollari. Per quanto concerne i suoi beni, Putin possiede tre auto, una roulotte, un appartamento di 800 metri quadrati e un garage di 200 metri quadrati, più l'uso di un appartamento di 1.600 metri quadrati e due posti auto.

Secondo Leonid Bershidsky, editorialista di Bloomberg Opinion, Vladimir Putin non ha affatto bisogno di una ricchezza personale: "Ha l'intero paese a sua completa disposizione. È sufficiente che Putin schiocchi le dita e le società statali cederanno beni ai suoi amici a prezzi stracciati. Un suo sussurro e ricchi uomini d'affari privati ​​interverranno per la sontuosa ristrutturazione di una residenza presidenziale. Alla fine Putin potrebbe non aver bisogno di soldi, purché dia l'apparenza di averli."