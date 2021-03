Vizi e Virtù: Papa Francesco stasera su NOVE con le conversazioni su Ira e Gelosia

Papa Francesco torna in TV stasera su NOVE, alle 21:25, con la serie evento Vizi e Virtù, di cui andrà in onda il secondo episodio dedicato ancora una volta a luci ed ombre dell'esistenza umana.

La seconda puntata, in particolare, andrà alla scoperta di due storie dedicate rispettivamente a Ira e Temperanza e Carità e Gelosia. La prima è ambientata a Roma: Valentino Valente è un ragazzo finito in carcere a causa delle modalità scorrette e sproporzionate usate per esprimere una rabbia disfunzionale, resa aggressiva ed efficace dall'esercizio di un'arte marziale, il Muay Thai. Una storia di cambiamento, tra il carcere minorile di Casal del Marmo e la comunità "Borgo Amigò", tra lavoro e rieducazione.

La seconda, ambientata tra Bologna e Imola, è la storia di due mamme speciali, legate all'Associazione "Cucciolo". Una, Jessica Gallerani, di Bologna, ha avuto due belle gravidanze, vissute in condizioni di serenità. L'altra, Federica Sigon, di Imola, ha avuto due gemelline premature. Dopo le prime ecografie, è stata segnalata una discordanza di peso superiore al 25%, che ha portato a una serie di problematiche. Ma queste due madri sono legate da una "storia di latte": le mamme che ne hanno abbastanza decidono di donarlo a coloro che non possono allattare e che hanno bambini per cui il latte materno è fondamentale. Un segno di carità che rivela storie di maternità e paternità.

La serie Vizi e Virtù - Conversazione con Francesco è un'inedita riflessione del Santo Padre con don Marco Pozza, cappellano del carcere "Due Palazzi" di Padova, su temi fondanti della dottrina cattolica che riguardano il senso dell'esistenza di ciascuno di noi.

La serie evento è composta da 7 episodi dedicati al confronto tra vizi e virtù, come li ha interpretati e affrescati il genio creativo di Giotto nella Cappella degli Scrovegni di Padova. È proprio il delicato rapporto che intercorre tra i 7 vizi (Ira, Disperazione, Incostanza, Gelosia, Infedeltà, Ingiustizia, Stoltezza) e le 7 virtù (Prudenza, Giustizia, Fortezza, Temperanza, Fede, Speranza e Carità) il motivo conduttore dell'intimo dialogo tra Papa Bergoglio e don Pozza.

A impreziosire la narrazione anche le testimonianze di sei personaggi, eccellenze del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport: da Carlo Verdone a Mara Venier, da J-Ax a Sinisa Mihajlovic, da Silvia Avallone ad Elisa Di Francisca. Interventi che nella struttura della narrazione sono pennellate di saggezza o di leggerezza, che offrono al pubblico una visione semplice di questi personaggi, svelando spaccati di vita inediti e inaspettati.

Vizi&Virtù diventerà, inoltre, uno speciale per la piattaforma discovery+ destinato anche al mercato internazionale. Vizi e Virtù - Conversazione con Francesco è un progetto costruito assieme a Papa Francesco, realizzato da Officina della Comunicazione per Discovery Italia, per la regia di Dario Edoardo Viganò con una forte impronta autorale di Don Marco Pozza che conduce la conversazione e "viaggia" nel mondo alla ricerca di storie.