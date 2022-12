Vivienne Westwood: la famosa stilista e icona di stile è morta a 81 anni

Vivienne Westwood è morta a 81 anni nella giornata di giovedì 29 dicembre 2022, nella sua casa di Londra.

L'annuncio è stato dato dalla sua casa di moda che ha dichiarato che l'icona di stile britannica se ne è andata pacificamente.

Il comunicato diffuso inizialmente via Twitter dichiara: "Vivienne Westwood è morta oggi, in modo pacifico e circondata dalla sua famiglia, a Clapham, nell'area Sud di Londra. Il mondo ha bisogno di persone come Vivienne per combiere un cambiamento in meglio".

Il marito e partner creativo Andreas Kronthaler ha dichiarato: "Continuerò con Vivienne nel mio cuore. Abbiamo lavorato fino alla fine e mi ha dato tantissime cose con cui proseguire. Grazie tesoro".

La stilista Vivienne Westwood fotografata da Mattia Passeri

La stilista, nata nel Derbyshire, aveva ottenuto la fama internazionale negli anni '70, portando la moda punk in tutto il mondo iniziando dalla gestione di una boutique a Londra, in King's Road, in collaborazione con Malcolm McLaren, manager dei Sex Pistols.

La sua casa di moda è diventata famosa a livello internazionale e diffondendosi con negozi nel Regno Unito, Francia, Italia, America e Asia.

L'icona di stile, durante la sua vita, ha inoltre sostenuto molte attività benefiche e campagne.

Vivienne aveva dichiarato: "L'unica ragione per cui sono nel mondo della moda è distruggere la parola 'conformismo'".