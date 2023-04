Viva Rai2! con Fiorello torna domani 12 aprile: ospiti e anticipazioni

Dopo la breve pausa Pasquale, da domani, mercoledì 12 aprile su Rai 2 torna Viva Rai2!, il morning show di successo condotto da Rosario Fiorello, assieme a Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. L'appuntamento con il buonumore, diventato un'abitudine per tantissimi italiani, torna domani dalle 7,15, in diretta da Via Asiago a Roma.

Ospite del programma domani sarà Annalisa, la cantante, originaria di Savona, ha partecipato a Sanremo 2023, sul palco dell'Ariston ha portato Bellissima. Un buongiorno che tra infotainment e varietà mantiene intatta l'atmosfera tipica di allegria di Fiorello e degli amici del bar che commentano insieme i fatti del giorno. L'appuntamento a Via Asiago alle luci dell'alba con Viva Rai2!, programma premiato anche dagli ascolti da record, è diventato un passaggio ambito per cantanti, attori e personaggi del mondo dello spettacolo pronti a mettersi in gioco e a divertirsi con Fiorello e i suoi amici: un condensato di momenti di intrattenimento, dal ritmo elevato, dalla musica ai balletti, dai format improbabili, alle gag.

Viva Rai2! è lo show multicanale targato Rai, in onda oltre che su Rai 2 dal lunedì al venerdì e in replica su Rai1 in terza serata. Viva Rai2! è anche su RaiPlay in simulcast su RadioTuttaItaliana e nel week end su Rai Radio2. Estratti dello show sono pubblicati quotidianamente anche sui social Facebook, Instagram,Twitter e Tiktok.