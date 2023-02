Vittorio Vaccaro torna su Food Network con Green Table: orario e anticipazioni

Dopo averci fatto conoscere le sue ricette per conquistare famiglia e amici in A casa cucina papà, Vittorio Vaccaro, attore e appassionato di cucina, torna su Food Network canale 33 con un nuovo programma: Green Table, da stasera alle 22:00. Lo speciale sarà disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

Vittorio andrà alla scoperta delle aziende agricole più virtuose del territorio lombardo, per conoscere tutti i segreti della terra e i prodotti tipici che da questa prendono vita. Un tour per valorizzare realtà dove le materie prime vengono curate, amate e lavorate per consegnare al consumatore alimenti naturali, genuini e sani, nel totale rispetto della natura.

Vittorio si inserirà nella realtà di diverse aziende incontrandone i proprietari e immergendosi nel ciclo produttivo: visiterà l'Azienda Agricola Baioni (Cassano d'Adda, Milano) specializzata nella produzione di ortaggi di stagione e cereali; la Società Agricola del Parco (Abbiategrasso, Milano) che produce birre artigianali; la Cascina Poscallone (Abbiategrasso, Milano) dove scoprirà coltivazioni dal sapore internazionale come mizuna, tatsoi e cavolo cinese; l'Azienda Agricola Chelidonia (Montevecchia, Lecco) specializzata nella produzione di miele; la Cascina Gabana (Cascine San Pietro, Milano) che produce prodotti caseari; e l'Azienda Agricola Gorini (Gaggiano, Milano) per scoprire tutti i segreti del riso.

Dopo aver partecipato alla lavorazione delle materie prime, Vittorio tornerà nella cucina di casa per preparare dei piatti che avranno come ingredienti principali i prodotti raccolti e conosciuti nell'azienda protagonista di puntata: lasagna con cavolo nero e zucca, sovracosce di pollo alla birra, involtini di cavolo cinese, risotto ai funghi porcini con gocce di zafferano, ravioli con impasto al nero di seppia ripieni di ricotta... Tante ricette gustose per valorizzare al meglio le ottime materie prime offerte dal territorio.