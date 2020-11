Vittorio Sgarbi si addormenta durante la diretta per le Elezioni USA 2020

Vittorio Sgarbi si è addormentato in diretta su Rete 4 durante la maratona televisiva condotta da Nicola Porro per le Elezioni Usa 2020.

Vittorio Sgarbi cede alla stanchezza e si addormenta in diretta: durante la maratona di Nicola Porro su Rete 4 per le Elezioni Usa 2020 il parlamentare si è appisolato mentre era in collegamento da casa sua.

Ieri sera su Rete 4 è andata in onda la trasmissione di Nicola Porro 'Lo spoglio' per seguire in diretta la corsa alla Casa Bianca tra Donald Trump e Joe Biden. Il conteggio dei voti è ancora in corso e la trasmissione della rete Mediaset, come era prevedibile, si è protratta fino all'alba giocando un brutto scherzo a Vittorio Sgarbi. Il parlamentare era collegato al programma dal salotto di casa sua: quando il conduttore gli ha passato la parola per chiedere un suo parere sull'andamento dello spoglio ha scoperto che Sgarbi dormiva.

Nicola Porro ha richiamato Sgarbi che si è prontamente svegliato pronto ad accendere nuove discussioni con le sue discutibili teorie: il parlamentare durante la diretta ha sostenuto che l'eventuale vittoria di Donald Trump è legata al suo negazionismo nei confronti dell'emergenza sanitaria.

La trasmissione si è conclusa ma lo spoglio delle schede elettorali per le presidenziali USA 2020 va avanti, la vittoria di uno dei due candidati è ancora in bilico e si attendono i risultati dei voti postali che stabiliranno in via definitiva chi sarà il presidente degli Stati Uniti per i prossimi quattro anni.