Vittorio Sgarbi piange in diretta TV: "Non doveva morire"

Vittorio Sgarbi piange in diretta durante il programma Io e Te, ospite di Pierluigi Diaco e sorprende il pubblico, che non si aspettava una reazione emotiva di questo tipo. Il critico d'arte si è commosso ricordando il suo amico d'infanzia, il filosofo Giulio Giorello, le cui condizioni di salute si erano aggravate dopo essere stato dimesso dall'ospedale.

Ricoverato al Policlinico di Milano a dopo aver contratto il Coronavirus, Giulio Giorello era stato dimesso circa dieci giorni fa, ma nelle ultime ore la sua situazione era peggiorata. Vittorio Sgarbi ieri era ospite del programma Io e Te, appena arrivato in studio il critico d'arte si è rivolto a Pierluigi Diaco dicendo "Oggi non sto bene. Ieri è morto Giulio Giorello, un amico. Era stato ricoverato per covid, poi era stato dimesso, Ma forse ha aggravato le sue condizioni. Non doveva morire", ha spiegato con le lacrime agli occhi.

Vittorio Sgarbi ha ricordato quando ha sfiorato la morte a causa di un infarto: "Ho avuto l'intuizione di andare dal medico più vicino. Mi hanno detto che se avessi aspettato un'altra mezz'ora sarei morto". Poi ha raccontato:"Dopo l'intervento ho scritto subito un articolo d'arte per il Corriere della Sera e il caporedattore mi ha risposto: Ma non eri morto?". "Mi vennero a trovare un sacco di persone, da Stefano Bonaccini a Silvio Berlusconi, era diventata una festa. Una volta superato il pericolo, non bisogna fare le vittime", ha concluso Vittorio Sgarbi.