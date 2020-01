Vito Molaro è morto: l'attore di Un posto al sole aveva 26 anni

E' morto Vito Molaro, il giovane attore malato di fibrosi cistica che aveva recitato anche nella soap Un posto al sole e in alcuni film: aveva 26 anni.

Vito Molaro è morto la notte dell'1 gennaio a soli 26 anni dopo aver lottato a lungo contro la fibrosi cistica. Il giovane attore napoletano, che aveva recitato anche nella soap Un posto al sole, era stato ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Umberto I a Roma a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute.

La scomparsa di Vito Molaro ha scioccato e addolorato la piccola comunità di Tufino, il piccolo centro vicino Napoli di cui l'attore era originario. Vito studiava recitazione a Castellammare di Stabia presso Ribalta Officine e aveva già partecipato con piccoli ruoli in alcuni film, corti e video, tra cui Troppo Napoletano con Gigi e Ross e Serena Rossi, Il mio uomo perfetto e Tutto apposto, il video del comico Pasquale Palma, lanciato dal programma Made in Sud.

Alcuni anni fa aveva preso parte al programma Storie Vere, su Rai1, nel quale aveva parlato della sua malattia, la fibrosi cistica, una patologia ereditaria molto diffusa che altera le secrezioni di numerosi organi - in particolare bronchi e polmoni - che risultando poco fluide e disidratate ne compromettono il funzionamento.

Poco prima di morire Vito Molaro aveva condiviso una foto sul suo profilo Facebook, un'immagine in cui indossa un tubo per respirare ed è teneramente abbracciato a sua mamma: nell'augurare buon anno a tutti, Vito aveva scritto: "Si ha sempre una ragione per rialzarsi, sempre"