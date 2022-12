Vision 2030: i vincitori della prima edizione del premio cinematografico dedicato alla tutela dell'ambiente

Scopriamo insieme i vincitori della prima edizione di successo del Vision 2030, premio cinematografico dedicato alla tutela dell'ambiente che si è tenuto nel meraviglioso Teatro Tina Di Lorenzo di Noto (Sr) sotto la direzione artistica di Giulia Morello.

I vincitori:

Miglior documentario a Fort Apache di Ilaria Galanti e Simone Spampinato.

Menzione Speciale Miglior Documentario a The whale eye - Balearen, regia di Cesare Maglioni.

Miglior documentario inedito a Dr Vaje di Carmelo Raneri.

Premio collaterale aeroporto di Catania: Vince il premio Dream of glass di Andrea Biancone.

Premio collaterale UnionCamere Sicilia: La lunga rotta di Roberto Lo Monaco.

Premio Isola del Cinema: Sulla via dei Padri di Bruno Palma;

Premio Collaterale Unpli: Sulla via dei padri di Bruno Palma

Premio Collaterale Yourban2030: Meta di Cristina D'Eredità e Dario Mattia

Buone pratiche al comune di Noto: Smile Vision assegna il premio "Buone Pratiche" all''Amministrazione di Noto.

"Il mondo dell'arte e della cultura ha il compito e la responsabilità di proporre nuovi immaginari e scenari e Vision 2030 vuole dimostrare che un altro modo di 'fare cultura' è non solo possibile ma urgente. Il mondo del cinema, e della cultura in generale, è un'industria che, come tutte le altre, inquina e consuma ed è chiamata oggi a fare la sua parte e a ripensare il processo produttivo per diminuire la propria impronta ambientale per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite"; ha affermato la Morello.

Prodotta da Smile Vision, la manifestazione è promossa dal Ministero della Cultura, Comune di Noto Patrimonio Dell'Umanità con il supporto di BBC Pachino e Unioncamere, con il Patrocinio di Asvis, con la partecipazione di World Food Programme Italia e in collaborazione con Dire Fare Cambiare, Tadàn Produzioni e Siamo in diretta.