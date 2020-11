Virgo - I piedi freddi delle donne: il corto sci-fi conquista la critica

Dopo aver ottenuto il premio come miglior film drammatico alla seconda edizione del Linear International Film Festival (15 ottobre 2020), la rassegna inglese che accoglie i cortometraggi indipendenti di tutto il mondo, Virgo - I piedi freddi delle donne, il corto drammatico di fantascienza diretto da Massimo Ivan Falsetta in cui è protagonista Roberto Herlitzka e che vede la partecipazione straordinaria di Anna Falchi, conquista altri importanti riconoscimenti.

Il cortometraggio diretto dal regista e sceneggiatore di Catanzaro è stato infatti selezionato al Roma Green Film Festival (Roma, 3-4 dicembre), al The 7th Arte Film Festival di Miami (25 ottobre) e al Golden Short Film Festival (2 gennaio 2021) ed è inoltre in concorso anche allo Sweden Film Festival (24 novembre 2020) come miglior regia e miglior attore. "In questo periodo così difficile per via della diffusione del Covid-19 che tanto sta mettendo a dura prova noi artisti, ogni premio, ogni attestato di stima verso il nostro lavoro sono linfa vitale" - dichiara Falsetta.

"Avere modo di rappresentare l'Italia all'estero mi inorgoglisce - spiega - e questo vale per me, ma anche per la troupe e il cast e per tutti coloro che hanno partecipato al progetto. Penso inoltre che quando su un set c'è affiatamento, come è stato nel caso di Virgo, i risultati arrivano e premiano sempre". Ambientato nel futuro, Virgo - I piedi freddi delle donne racconta la storia di un anziano signore, Odino Primo (Roberto Herlitzka) che nel giorno del suo ottantesimo compleanno riceve un pacco dal Governo Globale all'interno del quale si trova un ologramma (Anna Falchi), incaricato di accompagnarlo nel suo ultimo giorno di vita. Per evitare la sovrappopolazione del pianeta, infatti, il Governo Globale ha stabilito che nessuno possa vivere oltre quell'età. Odino Primo si appresta così a trascorrere il suo ultimo giorno sulla Terra e a festeggiare il suo triste compleanno in attesa dell'arrivo di sua figlia Margot.

"Roberto Herlitzka si è subito entusiasmato al personaggio di Odino Primo e a un genere che non aveva mai trattato nonostante la sua lunga carriera - racconta il regista e sceneggiatore Falsetta, unico italiano premiato al Festival inglese che si svolge il 17 ottobre a Manchester e che quest'anno è chiuso al pubblico per contenere la diffusione del Covid-19. "Ricorderò per sempre quel caffè preso a casa sua dopo la lettura del copione come una delle esperienze di confronto artistico più coinvolgenti della mia professione - spiega. Un dialogo che ci ha accompagnato per tutta la lavorazione, un confronto costante per capire fin dove il suo personaggio potesse spingersi". Tra i premi ricevuti da Virgo - I piedi freddi delle donne anche il premio Miglior attore e miglior regia al React Film Festival di Catanzaro (2019) e miglior attore al Free Aquila Festival sotto la direzione di Mimmo Calopresti (2018).