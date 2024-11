Violenza contro le donne: Ogni 72 ore è la serie, da oggi su Sky Crime, che racconta 4 casi di femminicidio

In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, oggi, 25 novembre, debutta su Sky Crime alle 22:00 Ogni 72 ore, la docuserie che racconta 4 efferati casi di femminicidio.

Arriva oggi su Sky Crime, alle 22:00, Ogni 72 ore, la docuserie originale Sky che racconta, in 4 episodi, altrettanti efferati casi di femminicidio. Voce narrante di ogni puntata, e di queste tragiche storie, sarà Daniela Collu, autrice e conduttrice radio-televisiva. La serie sarà disponibile anche in streaming su NOW, il primo episodio invece verrà trasmesso stasera anche su Sky Documentaries.

Ogni 72 ore: cosa significa il titolo

La serie Sky arriva non a caso in questo lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il titolo stesso, Ogni 72 ore, fa riferimento a un macabro dato: in Italia, una donna viene uccisa in media ogni 72 ore. L'84% delle donne subisce molestie per strada prima dei 17 anni e una su due non si sente sicura quando esce da sola la sera. Questi numeri allarmanti celano storie di vite spezzate, di sistemi normativi che falliscono nel proteggere le vittime e di una società che fatica a riconoscere la gravità del problema.

A Daniela Collu non solo il compito di dar voce alle vittime di una violenza che va ben oltre l'abuso fisico, ma anche quello di mostrare come la violenza si manifesti spesso inizialmente come una subdola manipolazione psicologica, evolvendosi poi in abuso emotivo ed economico, sociale e persino mediatico.

La docuserie è anche un podcast, narrato dalla stessa Daniela Collu, realizzato in collaborazione con l'associazione DonneXStrada e disponibile dal 7 novembre su tutte le piattaforme di streaming audio. La conduttrice sarà anche protagonista di una campagna di responsabilità sociale a supporto del progetto Punti Viola di DonneXStrada, in onda sui principali canali della piattaforma Sky.

Gli episodi

Carol Maltesi - in onda lunedì 25 novembre: I resti del corpo di Carol Maltesi, 25 anni, vengono ritrovati il 20 marzo 2022 a Borno, un comune della Val Camonica. L'autore del suo femminicidio è il vicino di casa, Davide Fontana, 43 anni. Davide aveva un attaccamento morboso nei confronti della giovane e aveva cercato in ogni modo di avvicinarla.

Marianna Manduca - in onda lunedì 2 dicembre: Marianna, 32 anni, viene uccisa dal suo ex marito, Saverio Nolfo, 36 anni, bracciante, la sera del 3 ottobre del 2007. L'aggressione si consuma in strada, sei le coltellate fatali. Dopo la sua morte però vengono ritrovate dal cugino 12 denunce e un diario, in cui Marianna aveva preannunciato la sua fine se lo Stato non l'avesse aiutata.

Sara Di Pietrantonio - in onda lunedì 9 dicembre: Nelle prime ore del 29 maggio 2016, Sara Di Pietrantonio, a soli 22 anni, viene aggredita, strangolata e bruciata dal suo ex fidanzato, Vincenzo Paduano, in una strada nella periferia di Roma. Il ragazzo non aveva mai accettato la separazione.

Jennifer Sterlecchini - in onda lunedì 16 dicembre: Quando Jennifer, 26 anni, decide di lasciare Davide una volta per tutte, e torna a casa per riprendere i suoi effetti personali, Davide la uccide a sangue freddo con un coltello che trova in casa. Davide per anni ha esercitato una violenza psicologica nei confronti di Jennifer che poi si è trasformata in violenza fisica.