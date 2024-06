La vincitrice di Amici 23 aprirà il concerto dei Black Eyed Peas

Per Sarah Toscano la vittoria ad Amici 2023 è stata solo l'inizio. Infatti il periodo successivo l'ha vista e la vedrà protagonista di numerose altre iniziative. Dopo il suo Instore Tour e l'uscita delle date dei suoi prossimi concerti in giro per l'Italia infatti, ci sarà anche un'altra grande soddisfazione pronta per lei.

La grande occasione di Sarah Toscano

Si perché, sarà proprio lei ad avere l'onore di aprire il concerto di Black Eyed Peas a Milano, che si terrà il prossimo 16 luglio e prevede già una folta accoglienza per il noto gruppo di musica pop. Ecco quindi che, intervistata da Superguita TV, la giovane cantante ha raccontato quale è stata la sua prima reazione in merito alla notizia: "Quando ho scoperto che sarei stata io ad aprire il loro concerto mi sono subito gasata. Non vedo l'ora, penso sia un'opportunità incredibile per me, ma allo stesso tempo sento anche un po' d'ansia, quella giusta!".

Sarah Toscano andrà a Sanremo 2025?

La vittoria ad Amici 23 ha rappresentato il risultato di sacrifici e duro lavoro per la giovane artista, ma per lei tutto questo rappresenta solo l'inizio. Adesso che non è più la timida ragazza di un tempo ma che, anzi, ha dimostrato di avere una grinta ed un carattere molto evidenti, forse è arrivato per lei il momento di affrontare una sfida ancora più impegnativa. La cantante infatti, non ha mai nascosto il fatto che per lei partecipare a Sanremo sarebbe un sogno, che sia finalmente arrivato il momento? Cosa ne pensate? In attesa di saperne di più, ecco le date del festival con Carlo Conti.