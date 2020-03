Vincenzo De Luca è di nuovo virale online ma questa volta gode della compagnia di altri sindaci italiani e la notizia è di livello internazionale; il video in questione, pubblicato ieri pomeriggio, conta infatti già oltre 4,5 milioni di visualizzazioni. Il Governatore della Campania appare nel video, sottotitolato in lingua inglese, dove pronuncia le celebri parole di qualche giorno fa: "Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme."

L'autore del video, un utente Twitter, ha creato una compilation di quasi due minuti in cui figurano vari sindaci e governatori italiani intenti ad ammonire i propri cittadini. A spiccare su tutti è Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, che ha preventivamente avvisato i suoi concittadini dicendo: "Chi esce per una passeggiata rischia l'arresto. Io non sono e non voglio fare lo sceriffo ma ho a cuore la salute di ognuno di noi e devo evitare che questa situazione possa aggravarsi."

Ma non sono queste le parole che hanno reso così celebre il video, bensì quelle che Falcomatà pronuncia alla fine del filmato: "Ho incontrato un nostro concittadino, che amabilmente faceva la corsetta su e giù per la strada, accompagnato da un cane visibilmente stremato. L'ho fermato e gli ho detto: 'Guarda che questo non è un film, tu non sei Will Smith in Io sono leggenda, quindi passa da casa.'"

This is the updated compilation of Italian Mayors losing it at people violating #Covid19 quarantine. Yes, subtitles are accurate. pic.twitter.com/60V4Csuonb — 🌈 (@protectheflames) March 22, 2020

Curiosamente lo stesso Will Smith ha parlato del film Io sono leggenda in merito alla pandemia di Coronavirus affermando di sentirsi responsabile, in parte, per la disinformazione che il film ha causato: "Volevo parlarvi di questa cosa perché ho girato Io Sono Leggenda nel 2008, quindi mi sento responsabile di gran parte della disinformazione sulla diffusione dei virus", ha detto Smith all'inizio di Red Table Talk, lo show di Facebook creato e condotto da sua moglie Jada."