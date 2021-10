I Village People sono tutti gay?

La disco music degli anni '70 e '80 ha avuto nei Village People la loro massima espressione: nonostante il gruppo sia un'icona del mondo gay, non tutti i membri del gruppo sono omosessuali. Vediamo la loro storia.

Chi Sono i Village People

Il nome Village People è preso dal Greenwich Village di New York, luogo frequentato dalla comunità omosessuale. Il gruppo si forma nel 1977 grazie al produttore Jacques Morali ed a Henri Belolo. I due mettono insieme i componenti della band giocando con gli stereotipi e le fantasie omosessuali: Felipe Rose, "l'Indiano", fu il primo elemento e a lui si aggiunsero Randy Jones "il Cowboy", David "Scar" Hodo "il Muratore", Glen Hughes "il Motocicilista", Alexander Briley "il Militare" e il cantante solista Victor Willis "il Poliziotto".

I Brani di maggior successo dei Village People

Nel 1977 i Village People arrivano primi in classifica nel Regno Unito con il singolo "San Francisco (you got me)" e lo stesso accade l'anno successivo con altri tre singoli: "Macho man", "Y.M.C.A" e "In the navy". Gli ultimi due brani consacrano il gruppo a livello mondiale.

Il successo dei Village People, e di tutte le band dedite al loro genere musicale, viaggia in parallelo con l'esplosione della disco music. Il successo prosegue con i brani "Go west" e "Can't stop the music". Complessivamente, tra album e singoli, il gruppo ha venduto 60 milioni di copie. Il declino della disco segna anche il declino dei Village People che pubblicano Sex Over The Phone, il loro ultimo singolo, nel 1985.

Il 12 settembre 2008, i Village People hanno ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame, strada su cui sono scritti i nomi delle celebrità mondiali che hanno contribuito a rendere grande l'industria dello spettacolo statunitense.

I Village People sono gay?

I Village People sono stati da sempre un'icona per il mondo LGTB. Come abbiamo detto, il nome del gruppo fa riferimento al Greenwich Village di New York, posto frequentato prevalentemente dalla comunità omosessuale. Nell'immaginario collettivo, soprattutto negli anni della loro esplosione, si pensava che tutti i componenti del gruppo fossero gay, ma non è così: i Village People non erano un gruppo composto esclusivamente da omosessuali, anzi erano la minoranza, solo due: Il cowboy Dave Forrest e l'indiano Felipe Rose. Gli altri componenti del gruppo erano etero.

Chi Sono oggi i Village People

Dal 1977 ad oggi la formazione del gruppo ha subito numerosi cambiamenti, gli unici 'Village originali' ancora presenti sono Felipe Rose, l'indiano, e Alex Briley il soldato. La formazione attuale del gruppo è composta da: Ray Simpson il poliziotto, Eric Anzalone il motociclista, Bill Whitefield l'operaio e Jim Newman il cowboy, gli ultimi due si sono aggregati ai Village People nel 2013.