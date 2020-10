View Conference 2020: al via il 18 ottobre l'edizione più ricca di sempre

View Conference 2020 è in programma a Torino dal 18 al 23 ottobre ed è stata presentata dagli organizzatori come l'edizione più ricca di sempre.

View Conference 2020 è in programma dal 18 al 23 ottobre a Torino e per i suoi 21 anni ha voluto fare le cose in grande: come comunicato dagli organizzatori, sarà l'edizione più ricca di sempre.

Principale simposio italiano dedicato ai media e alle tecnologie digitali, quest'anno View Conference riunirà 160 ospiti tra i più prestigiosi professionisti del settore - cineasti, produttori, dirigenti, animatori, artisti, sviluppatori di videogiochi, musicisti e formatori -, protagonisti di una settimana ricca di appuntamenti, con ben 125 tra talk, workshop, panel e masterclass.

Tutte le sessioni saranno disponibili online. Inoltre, solo per quest'anno, sia il programma regolare che lo speciale Summit sul Business Innovativo saranno ad accesso libero.

"Ci sono state così tante cattive notizie in questo 2020, sono quindi entusiasta di poter condividere delle notizie foriere di un cambio di rotta" - spiega Maria Elena Gutierrez, Direttrice di VIEW Conference - "Tutti dovremmo poter fruire di un po' di luce e gioia in più nelle nostre vite: per questo motivo abbiamo deciso, per la prima volta in assoluto, di rendere il simposio di quest'anno completamente gratuito! Ciascuna sessione sarà inoltre disponibile online. È una fantastica opportunità per far crescere la comunità di VIEW, e per dare il benvenuto nella nostra famiglia a chi non ha la possibilità di raggiungere Torino o di accreditarsi all'evento".

Il principale keynote speaker di questa edizione sarà Ed Catmull, co-fondatore ed ex presidente di Pixar e di Disney Animation, autentico pioniere e visionario della computer grafica, cui si devono la tecnica del Texture Mapping, le patch biquadratiche e l'antialiasing spaziale. Catmull è inoltre autore del libro "Verso la creatività e oltre: la lezione della fabbrica dei sogni" descritto come "il primo viaggio accessibile e completo nel centro nevralgico della Pixar".

Una scena di Jurassic Park

Ad arricchire il simposio ci saranno due autentiche leggende degli effetti speciali: anzitutto il nove volte premio Oscar Dennis Muren, direttore creativo di Industrial Light & Magic (ILM), e poi Phil Tippet, regista/produttore/supervisore VFX, fondatore dello studio omonimo e a sua volta vincitore di due statuette dell'Academy. Il lavoro di Muren, sempre all'apice della rivoluzione digitale, lo ha visto fornire contributi fondamentali a pietre miliari del cinema come Jurassic Park e The Abyss.

A Tippett e ILM si deve la rivoluzionaria tecnica battezzata "Go-Motion", che mescola animazione in stop motion con la tecnologia motion control. Nel corso delle loro carriere, entrambi hanno contribuito a portare l'arte e la scienza degli effetti visivi verso traguardi sempre più elevati.

Paul Debevec, ingegnere senior di Google VR, terrà una keynote per inaugurare il Summit sul Business innovativo, strutturato in una serie di presentazioni e workshop interni al simposio principale, con approfondimenti sul processo creativo delle ultime grandi produzioni cinematografiche, videogiochi ed esperienze virtuali, così come sulle sinergie tra questa creatività e l'industria a cui si rivolge.

"Le nostre keynote portano alla conferenza una straordinaria profondità di talento ed esperienza, eppure sono solo la punta dell'iceberg" - prosegue la Direttrice Gutierrez - "Quest'anno sono particolarmente orgogliosa della varietà di argomenti e relatori che possiamo offrire. Ad esempio, 43 dei nostri relatori sono donne, tra cui dirigenti di studios, registe di film d'animazione, produttrici, artiste degli effetti visivi e sviluppatrici di videogiochi. Abbiamo in programma una serie di conferenze e dibattiti di grande attualità, che affronteranno le sfide produttive durante la pandemia di Covid-19, e altri che esamineranno gli strumenti e le tecniche di produzione più recenti, incluso un panel sulle produzioni virtuali con Jay Worth di "Westworld", Sam Nicholson di Stargate Studios e Habib Zargarpour di Unity. Avremo anche dei panel sullo storytelling, sul Lightning e sulle donne nelle produzioni VR... e l'elenco non finisce qui!".

Oceania: Vaiana e Maui in una foto del film

Il parterre di VIEW 2020 comprende più di 30 grandi nomi tra direttori di studios e responsabili creativi. Mireille Soria, presidente di Paramount Animation, Osnat Shurer, produttrice Disney di Raya and the Last Dragon e Oceania, e Maureen Fan, co-fondatrice e amministratrice delegata di Baobab Studios, animeranno un panel sulle donne nell'industria dell'Animazione.

Un panel sulla diversità e l'inclusione nell'animazione vedrà in campo Ramsey Naito, presidente di Nickelodeon Animation, il quale presenterà anche una sessione speciale dell'emittente incentrata sul lavoro di Miguel Puga (I Casagrandes) e di Niki Lopez (Santiago of the Seas). Nel frattempo, Rob Bredow, Capo di ILM, affronterà il tema del futuro stesso dell'intrattenimento.

Spider-Man: Un nuovo universo, un'immagine del film

VIEW 2020 riunirà anche una trentina di registi di film, cortometraggi e serie televisive animati, tra cui Kris Pearn (La famiglia Willoughbys), Sergio Pablos (Klaus - I segreti del Natale), Kyle Balda (Minions), Peter Ramsey (Spider-Man: Un Nuovo Universo), Walt Dohrn (Trolls World Tour), Joel Crawford (I Croods), Conrad Vernon (La Famiglia Addams), Eric Darnell (Madagascar) e Jeff Rowe (il reboot delle Tartarughe Ninja per Nickelodeon).

In un panel speciale, i registi Jorge R. Gutierrez (Il Libro della Vita), Tony Bancroft (Animal Crackers) e il co-fondatore di Cartoon Saloon Tomm Moore (Wolfwalkers, co-diretto con Ross Stewart) discuteranno sulle prospettive del cinema di animazione.

Soul: la prima immagine del film Pixar

Soul, il nuovo, attesissimo film d'animazione targato Pixar, riceverà un trattamento speciale a VIEW Conference, celebrato in una presentazione in cui il supervisore all'animazione Bobby Podesta, il direttore tecnico luci Max Bickley e il direttore tecnico Markus Kranzler discuteranno il loro approccio artistico-tecnologico alla creazione del mondo di "The Great Before", dove le anime acquisiscono la loro personalità prima di giungere sulla Terra.

The Mandalorian 2: Il bambino in una tenera foto

Il ricco programma di VIEW 2020 prevede per ogni giornata la partecipazione di professionisti di livello mondiale. A rappresentare l'universo degli effetti visivi ecco Roger Guyett di ILM (Star Wars), Hal Hickel (The Mandalorian), Stefen Fangmeier (Il trono di spade), Anders Langlands di Weta Digital (Mulan), Jay Worth (Westworld) e il direttore creativo di Framestore, Tim Webber (Gravity).

A condividere la loro esperienza su realtà aumentata, virtuale ed estesa, e sui media in Real Time, ci saranno Ron Martin di Unity e Sébastien Deguy, vice presidente produzioni 3D e Immersive di Adobe, mentre per Baobab Studios, il responsabile dei contenuti Kane Lee e il direttore creativo Larry Cutler discuteranno il making of del loro ultimo progetto VR, "Baba Yaga". I partecipanti alla conferenza non vorranno certo perdersi il leggendario Donald "Don" Greenberg, professore e pioniere di CG della Cornell University, in una dotta quanto appassionante conversazione con Eloi Champagne, direttore tecnico VR del National Film Board of Canada. Ben disposti a condividere le loro intuizioni saranno anche il consulente creativo Rafi Nizam e Dylan Sisson di Pixar.

Sviluppatori di videogames e artisti del settore saranno ugualmente ben rappresentati in una vasta gamma di workshop, masterclass e sessioni. Gli argomenti spazieranno dall'arte dello storytelling con Nikola Damjanov di Nordeus - che si unirà al concept artist Sébastien Hue e all'art director di Respawn, Todd Sue, in un panel sull'arte per i videogiochi - all'Art direction con Jan-Bart Van Beek di Guerilla Games, passando per il modo più efficace di creare un'azienda videoludica secondo il co-fondatore di Nordeus, Milan Jovovic.

Gli art director di Naughty Dog, John Sweeney ed Erick Pangilinan, sveleranno i segreti del clamoroso successo del videogioco trionfatore dell'anno, The Last of Us Part II.

Ampliando ulteriormente il campo, il co-fondatore di Pixar, Alvy Ray Smith, presenterà in anteprima il suo rivoluzionario libro, "La biografia del Pixel", la cui uscita è prevista nella primavera del 2021, mentre Ann Telnaes, vincitrice del Premio Pulitzer per il Cartooning editoriale, mostrerà a VIEW il lavoro da lei realizzato per il Washington Post. Poco prima dell'inizio della Conference, il pubblico avrà la possibilità di assistere a uno speciale workshop pre-VIEW online con Tony Bancroft, in cui l'animatore premiato agli Annie Awards, regista di "Animal Crackers", insegnerà l'arte di creare personaggi animati per la commedia.