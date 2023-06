Videoclip Italia Awards 2023: Cosimo Alemà, Francesco Lorusso e Bianca Peruzzi ospiti l'11 giugno

La giornata conclusiva della seconda edizione dei Videoclip Italia Awards 2023, organizzata dall'associazione Videoclip Italia, si terrà domenica 11 giugno al Monk di Roma con un doppio appuntamento.

Alle 18.00 si inizia con la talk a ingresso libero "REALIZZARE UN VIDEOCLIP: GENERAZIONI E STILI A CONFRONTO", che vede in dialogo alcuni dei registi candidati ai Videoclip Italia Awards 2023 con il co-direttore della manifestazione Alessio Rosa. L'incontro metterà a confronto tre modi molto diversi di produrre e realizzare video musicali grazie alla presenza di altrettanti registi: Cosimo Alemà, decano del videoclip; Francesco Lorusso del collettivo Broga's, autori di video indipendenti e major; Bianca Peruzzi, regista, fotografa e lightdesigner formatasi in Germania.

Cosimo Alemà, dopo alcuni anni passati a lavorare nel cinema e nella pubblicità come aiuto ed assistente alla regia, esordisce come regista nel 1996. Realizza oltre 700 videoclip per artisti italiani ed internazionali affermandosi tra il 2000 e il 2015 come regista più richiesto nel settore. All'attivo anche decine di spot pubblicitari e promo televisivi, 5 serie tv fiction per RaiUno, diversi film a tema musicale e quattro lungometraggi. Francesco Lorusso, dei Broga's, collettivo di filmaker che nasce come un laboratorio di idee e sperimentazione audiovisiva che spazia dalla scrittura alla post-produzione, passando per la regia. Bianca Peruzzi è una regista, fotografa e lightdesigner, con base tra Milano ed Amburgo, che spicca per le sue eclettiche abilità tecniche e una precisa identità estetica che esprime in differenti progetti che spaziano da produzioni di videoclip e documentari, alla direzione artistica della natura visiva di vari progetti musicali italiani e stranieri.

La cerimonia di premiazione

Alle 21.00 si chiude questa edizione con la CERIMONIA DI PREMIAZIONE (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a questo link) condotta da Riccardo Cotumaccio, giornalista e speaker radiofonico, e Valerio Desirò, autore, sceneggiatore, regista e attore che dal 2016 lavora al fianco di Maccio Capatonda.

Durante la premiazione verranno svelati i vincitori della seconda edizione di VIDEOCLIP ITALIA AWARDS, concorso che premia registi e professionisti del settore videoclip italiano e internazionale, a cui si sono iscritti in oltre 240 per le diverse categorie che interessano sia i generi musicali (pop, rock, trap e rap, elettronica, indie e alternativo) che gli aspetti tecnici (fotografia, montaggio, scenografia, effetti speciali, colour grading, styling, make-up & hair) e le sezioni speciali (videoclip low budget, animazione, miglior regia in collaborazione con Canon e la categoria per registi under 25 in collaborazione con Hollyland, Miglior videoclip italiano, e Miglior videoclip internazionale in collaborazione con Atomos).

Un'ampia giuria di 68 esperti del settore internazionali e italiani ha selezionato i 5 finalisti di ognuna delle 18 categorie - a cui si aggiunge quella di Miglior Videoclip Italiano, sponsorizzato da Trans Audio Video, il cui vincitore verrà scelto tra i premiati delle altre categorie - e individuato tra di loro i migliori che verranno annunciati domenica 11 giugno.

Il videoclip con il maggior numero di candidature è The Loneliest dei Maneskin, diretto da Tommaso Ottomano, che ha conquistato cinque nomination come Miglior videoclip Rock e Miglior montaggio, fotografia, Styling e VFX. Ottomano è inoltre tra i cinque finalisti come Miglior Regista dell'anno, così come Francesco Lettieri, anche lui alla regia di uno dei videoclip con il più alto numero di candidature - ben 4 - Partenope di Liberato: Miglior videoclip Elettronica, Miglior Scenografia, Miglior Styling e Miglior Make Up & Hair.

Tra i finalisti alcuni nomi di riferimento del videoclip italiano come il torinese Donato Sansone (con 3 candidature come Miglior regista e anche Miglior videoclip Alternativo con Twist Into Any Shape per C'mon Tigre e Miglior VFX di Signorina Mani Avanti per Manuel Agnelli) e Cosimo Alemà (candidato con il videoclip di Propaganda per Fabri Fibra, Colapesce e Dimartino).

Spiccano in selezione anche registi come Giada Bossi con 4 candidature (Miglior Regista, Miglior videoclip Pop, Elettronica e Alternativo), Enea Colombi in shortlist per 2 premi (Miglior Regista e Miglior videoclip pop) con Ovunque sarai per Irama, videoclip candidato anche a due premi tecnici Miglior Fotografia e VFX, e Broga's, collettivo pugliese candidato per aver diretto di Giovani Wannabe per i Pinguini Tattici Nucleari (Miglior videoclip Pop) e Quindici per Baobab! (Miglior videoclip Indie e Miglior videoclip Low Budget), anche alla regia di Ali per Irama, candidato a due premi tecnici. Mentre la band piemontese Tamango autrice del brano Sirene e pirati e - insieme a Simone Coppola, Luca Giraudo, Filippo Scimone - anche del videoclip stesso per il quale si sono guadagnati la finale per i premi Miglior videoclip Indie, Miglior Fotografia e Miglior Color Grading.

