Victor e Valentino: la nuova serie animata da oggi su Cartoon Network!

Victor e Valentino, la nuova serie animata messicana targata Cartoon Network, arriva in onda da oggi pomeriggio alle 19.40!

Victor e Valentino segue le avventure di due fratellastri, Vic e Val, che trascorrono le vacanze estive dalla nonna di nome Chata per aiutarla a gestire il suo stand di tacos in un piccolo villaggio del Messico: Monte Macabre. Qui, i miti e le leggende del folklore messicano sono molto forti e l'atmosfera che si respira è magica ed enigmatica. I due fratelli non sono cresciuti insieme, per questo non si conoscono abbastanza e i loro caratteri sono molto diversi. Sarà compito di nonna Chata aiutarli a conoscersi meglio.

Val ha dieci anni, è curioso, serio e molto affidabile, innamorato dell'arte e del collezionismo, mentre Vic, che di anni ne ha nove, è impulsivo, irrazionale, appassionato di sport e videogiochi. Nonna Chata invece, vive a Monte Macabre da moltissimo tempo e il suo stand di tacos è il più buono della città! Ma la bontà della sua cucina non è certo l'unica qualità dell'anziana signora: Chata possiede, infatti, dei superpoteri legati all'acqua e alla luce. Ama moltissimo i suoi due nipotini e li incoraggia a scoprire i numerosi misteri del luogo e a condividere insieme tante avventure, senza mettersi però nei guai!

Il mondo che circonda i due protagonisti è pieno, infatti, di stranezze e personaggi bizzarri. Attraverso la loro fantasia e la conoscenza più profonda delle leggende, Vic e Val si troveranno a crescere e a conoscere se stessi. Victor, Valentino e Nonna Chata sono inoltre i nuovi protagonisti del progetto Ciaotoon Network - Inquinamento, ciao, ciao!. Sio, il celebre fumettista e star del web, ha realizzato una clip animata in esclusiva per il canale ispirandosi al nuovo show targato Cartoon Network. L'appuntamento è dal lunedì al venerdì alle 7.00 e alle 19.40.

L'iniziativa Ciaotoon Network - Inquinamento, ciao ciao!, lanciata lo scorso luglio per proseguire sino a marzo 2020, vede Sio cimentarsi in cinque clip esclusive ispirate ai personaggi più amati del canale ed è volta a sensibilizzare i giovani spettatori sulle tematiche ambientali.