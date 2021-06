Viaggio nella grande bellezza: da stasera su Canale 5 al via la nuova stagione con Cesare Bocci

Da stasera su Canale 5, alle 21:40, tornano, con una nuova edizione, i doc-evento Viaggio nella Grande Bellezza. Cinque appuntamenti, in onda da questo giovedì 10 giugno, con Cesare Bocci in veste di guida d'eccezione.

Titolo della prima puntata, come anticipa il promo: "Dinastie Reali - I Windsor". In apertura, tra Roma e la Villa Reale di Monza, per raccontare Re e Regine, Principi e Principesse: un mondo fatto di cerimonie e riti secolari, di residenze e giardini sontuosi, di abiti e gioielli inestimabili. Un mondo di passioni, contrasti, gelosie, lutti e tragedie. Una favola moderna, di istituzioni antichissime, che rappresenta i sentimenti di popoli e nazioni, messa in discussione dagli stessi protagonisti, a cominciare da Harry e Meghan.

I tempi sono cambiati, ma il fascino resta ancora intatto. E quindi: focus su Elisabetta II e il Principe Filippo; il Principe Carlo e Lady Diana; il Principe William e Kate Middleton.

Senza dimenticare Umberto I, Margherita di Savoia e la Bella Bolognina; Grace Kelly e Ranieri di Monaco; lo Scià di Persia e Sorāyā Esfandiyāri Bakhtiyāri; Felipe di Borbone e Letizia Ortiz.

Tra i testimoni di queste passioni, Alfonso Signorini, Enrica Roddolo, Flaminia Bolzan, Eva Ravnbol e Cesara Buonamici.

Realizzato da Mediaset, in collaborazione con RealLife Television e la regia di Roberto Burchielli, Viaggio nella Grande Bellezza racconterà le più Grandi Storie d'Amore di tutti i tempi; le più importanti Famiglie Reali dell'Occidente; Torino, tra i fasti dei Savoia e la modernità della Famiglia Agnelli; lo splendore del Medioevo, nell'incanto di Assisi e Orvieto; la complessa figura di Padre Pio, Santo tra i più popolari in Italia e nel mondo.

Cesare Bocci, volto amatissimo dal pubblico televisivo, restituirà al pubblico di Canale 5, con semplicità e naturalezza, talvolta con commenti e osservazioni fuori copione, le emozioni suscitate dalle persone incontrate, dall'impatto con opere di grande bellezza, dai suggestivi ambienti visitati.