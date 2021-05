Via dei Matti numero 0 torna stasera su Rai3 con l'ultima puntata

Via dei Matti numero 0 torna stasera su Rai3 alle 20:20 con l'ultima puntata, che vedrà ospite il jazzista Antonello Salis.

Il programma di Stefano Bollani e Valentina Cenni che ha appassionato pubblico e critica, ha posticipato il gran finale, inizialmente previsto per venerdì 30 aprile, per lasciare spazio alla discussione in Senato sul Piano Nazionale di Ripresa presentata dal presidente del consiglio Mario Draghi.

Come in ogni appuntamento si parlerà di musica e si farà musica, che è follia e cura insieme. Il tutto trattato, come sempre, con la leggerezza e l'ironia che è propria di Stefano Bollani, in grado di mescolare sapientemente con il suo stile unico l'alto e il popolare, e la grazia di Valentina Cenni che indaga gli aspetti più emozionali della musica e disvela i temi della giornata, tenendo il filo del racconto.

Una prima stagione che si chiude, per Via dei Matti numero 0, con un bilancio assolutamente positivo. Il programma è infatti riuscito nel non facile intento di coniugare i favori della critica con quelli del pubblico, che l'ha premiato di settimana in settimana con buoni ascolti.

A fronte di un tale successo è lecito pensare che Rai3 stia seriamente pensando di mettere in cantiere una nuova stagione, per il momento non ancora ufficializzata.