Via Crucis 2021 con Papa Francesco stasera in diretta: a che ora e dove vederla

La Via Crucis 2021, presieduta da Papa Francesco, sarà trasmessa stasera in diretta dal Sagrato della Basilica di San Pietro: a che ora e dove vederla.

La Via Crucis 2021, presieduta da Papa Francesco, sarà trasmessa stasera in diretta TV, esattamente come accaduto un anno fa, quando, per la prima volta, i riti della Settimana Santa si erano svolti in completa assenza di fedeli per via del virus. E anche quest'anno assolutamente vietati gli assembramenti: in Vaticano l'accesso alle liturgie sarà consentito solo a un numero limitato di fedeli.

A che ora e dove seguire la Via Crucis 2021

La tradizionale Via Crucis sarà trasmessa oggi, venerdì 2 aprile 2021, a partire dalle 21:00 su Rai1 e naturalmente su Tv2000 in diretta dal Sagrato della Basilica di San Pietro. Sul primo canale RAI il rito sarà preceduto, alle 20:20, da Porta a Porta Speciale Venerdì Santo, condotto da Bruno Vespa con la partecipazione di Flavio Insinna.

La programmazione dedicata a Papa Francesco continuerà su Rai1 anche in seconda serata. Alle 22:38 andrà in onda, in prima visione, Papa Francesco - Un uomo di parola, documentario firmato da Wim Wenders in cui il Pontefice si racconta affrontando i temi a lui più cari e rispondendo a domande sulle principali sfide globali del nostro tempo: la giustizia sociale, le diseguaglianze, il materialismo, la povertà, la crisi ecologica, la morte.

Sempre su Rai1 alle 00:10 verrà trasmesso Viaggio nella Chiesa di Francesco Speciale Venerdì Santo, lo speciale in cui Nicola Piovani, premio Oscar per la colonna sonora del film di Roberto Benigni La vita è bella, racconta la sua drammatica esperienza dopo aver contratto il virus.

Si potrà seguire la programmazione RAI anche in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay.