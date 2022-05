Vertice 360 arriva in Italia e acquista Expendables, Lee e altri film in uscita

La società spagnola Vertice 360, specializzata nella creazione, produzione e distribuzione di contenuti, si espande e arriva anche in Italia. L'azienda ha inoltre annunciato l'acquisto di film internazionali di grande rilievo, tra cui il franchise Expendables e Lee.

Questa settimana sono state rese note le mosse tramite le quali Vertice 360 ha consolidato e continuerà a consolidare il suo processo di espansione internazionale. Stiamo parlando dell'importante società spagnola appartenente al gruppo Squirrel Media, quotato in borsa dal 2007, che si allargherà anche in Italia, Portogallo e America Latina. Una prima fase che ha visto la società spagnola investire oltre 100 milioni di dollari in nuovi contenuti per la distribuzione nei suoi territori acquistando importanti titoli come il franchise di Expendables con Jason Statham, Sylvester Stallone e Megan Fox, Attacco al potere con Gerard Butler, Mother's Instinct con Jessica Chastain e Anne Hathaway, Freelance con John Cena, Firebrand con Jude Law ed anche Lee, film in cui Kate Winslet interpreterà la fotoreporter Lee Miller.

Ricordiamo che Vertice 360 gestisce ora l'11% del mercato globale: in Italia ha appena aperto la sua sede dove opererà con lo stesso nome, in Portogallo ha interrotto la relazione con la società portoghese NOS per distribuire i suoi film, mentre in America Latina ha appena acquisito il 51% di BF Distribution, il primo gruppo di distribuzione cinematografica del territorio. Questa però è solo una prima fase del processo di espansione: Vertice 360 sta infatti già lavorando al prossimo step, che comporterebbe un'espansione anche nel mercato anglosassone (USA, UK). L'obiettivo è ovviamente molto ambizioso: diventare un riferimento mondiale nella produzione e distribuzione di contenuti per l'industria cinematografica.

L'arrivo della società spagnola in Italia rappresenta senza dubbio un segnale di incoraggiamento in un periodo in cui non manca certo lo sconforto e l'incertezza: il listino che sarà lanciato da Vertice 360 sarà distribuito dal team composto da Luigi Bosco, Country Manager, che in Italia già ricopre il ruolo di MD Europa per l'agenzia pubblicitaria del gruppo Best Option Media, Aurora Campari, Head of Theatrical, Digital and TV Sales, che vanta un'esperienza di più di 15 anni nella distribuzione cinematografica in società come Moviemax e M2 Pictures, e Francesco Marchetti, Chief Marketing Advisor, da oltre vent'anni impegnato nel marketing di Major Companies come Warner Bros e Twentieth Century Fox.

"In un mercato globale vogliamo diventare un punto di riferimento nella distribuzione cinematografica internazionale", ha dichiarato Jose Luis Povedano, General Manager Vertice Cine, aggiungendo: "Il prodotto che cerchiamo sono i blockbuster che escono dall'industria indipendente insieme a progetti prestigiosi che mirino a premi, senza dimenticare la produzione locale, sia di lingua spagnola che inglese".