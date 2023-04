Verissimo, ospiti di Silvia Toffanin del 15 e 16 aprile: Ilary Blasi e Alessio di Amici 22

Il programma Verissimo di Silvia Toffanin presenterà nuovi ospiti del mondo dello spettacolo durante questo fine settimana. Sabato 15 aprile e domenica 16 aprile, come di consueto, saranno presenti personaggi del calibro di Ilary Blasi, l'attrice Paolo Pitagora e Alessio Cavaliere, ballerino della scuola di Amici 22.

Sabato 15 aprile a Verissimo ci saranno Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, una coppia nata nel programma di Uomini e donne ed oggi in attesa del loro terzo figlio. Silvia Toffanin intervisterà inoltre Alessio Cavaliere, talentuoso ballerino, ultimo eliminato dal serale di Amici. Lunedì parte L' L'isola dei Famosi, tra i naufraghi ci sarà anche Pamela Camassa, oggi ci racconterà le sue emozioni nel programma pomeridiano di Canale 5. In studio anche Raffaella Fico e Jessica Aidi Verratti, modella francese e moglie di Marco Verratti, centrocampista della nazionale italiana in forza al Paris Saint-Germain.

Domenica 16 aprile l'ospite di punta è Ilary Blasi, che da lunedì vedremo al timone de L'isola dei famosi. È la prima intervista televisiva che la conduttrice concede dopo la separazione con Francesco Totti. Ma la puntata sarà caratterizzata anche da una prestigiosa intervista: proprio il 16 aprile 2023 Papa Benedetto XVI avrebbe compiuto 96 anni. Per ricordare la figura del Papa emerito (scomparso lo scorso 31 dicembre) sarà per la prima volta a Verissimo, per un'intensa intervista, don Georg Gänswein. L'arcivescovo, che per vent'anni è stato accanto a Joseph Ratzinger come segretario particolare, è autore del libro Nient'altro che la verità - La mia vita al fianco di Benedetto XVI.

In studio anche il talento e il carisma di Patty Pravo e i super professori di Amici di Maria De Filippi Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Per chi si fosse perso Verissimo la scorsa settimana, ecco gli highlights dell'8 e 9 aprile caricati in una clip su Mediaset Infinity.