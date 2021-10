Verissimo: gli ospiti di sabato 9 ottobre 2021

Verissimo torna su Canale 5 alle 16:30 con un appuntamento, sabato 9 ottobre 2021. Piccolo cambio questa settimana dovuto agli impegni della nazionale italiana di calcio, che ha costretto Mediaset a rivedere il palinsesto di domenica 10 ottobre, in cui non andranno in onda nè la puntata prevista di Amici nè quella di Verissimo.

Saranno ospiti di Silvia Toffanin: Leonardo Spinazzola, tornato ad allenarsi dopo il brutto infortunio subito con la Nazionale di calcio durante Euro 2020, Laura Torrisi e il campione olimpico della staffetta 4X100 di Tokyo Eseosa Fostine Desalu. Inoltre, i destini incrociati di Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara: dallo sport alla tv con "Tù sì que vales".

Infine, a Verissimo Antonia Salzano Acutis, mamma di Carlo Acutis, morto a soli 15 anni per una leucemia fulminante e proclamato beato, per il suo straordinario percorso di fede, proprio il 10 ottobre del 2020.

Verissimo riprenderà con il suo consueto doppio appuntamento sabato 16 e domenica 17 ottobre.