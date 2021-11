Verissimo: gli ospiti di sabato 6 e domenica 7 novembre 2021

Verissimo torna su Canale 5 alle 16:30 con un nuovo doppio appuntamento, sabato 6 e domenica 7 novembre 2021.

Chi siederà in questo weekend nel salotto televisivo di Silvia Toffanin? Scopriamolo!

Saranno ospiti oggi alle 16:30 Francesco Renga, Carolina Crescentini, Francesca Barra e Veronica Peparini con il compagno Andreas Muller. Infine, non per parlare di politica ma per raccontare chi e l'uomo dietro al ddl Zan sarà in studio il deputato del Pd Alessandro Zan.

Domenica saranno a Verissimo: il ct della Nazionale Roberto Mancini, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de "Il Volo". Inoltre, si racconteranno: Iva Zanicchi protagonista di "D'Iva", lo show di Canale 5 che celebra i 60 anni della sua strepitosa carriera e Red Canzian.

Ecco il promo con tutte le anticipazioni della doppia puntata.