Verissimo: gli ospiti di sabato 25 e domenica 26 settembre 2021

Verissimo torna su Canale 5 alle 16:30 con il doppio appuntamento di sabato 25 e domenica 26 settembre 2021: tra gli ospiti anche Kerem Bürsin, il Serkan di Love is in the air.

Verissimo torna su Canale 5 alle 16:30 con un nuovo doppio appuntamento, sabato 25 e domenica 26 settembre 2021. Dopo l'ottimo esordio della scorsa settimana, scopriamo chi siederà nel salotto di Silvia Toffanin in questo ultimo weekend di settembre.

Saranno ospiti del programma Mediaset Kerem Bürsin, protagonista della seguitissima soap di Canale 5 'Love is in the air' (che racconterà l'amore con l'attrice Hande Erçel nato sul set e il motivo per il quale ha deciso di rendere pubblica la loro storia), Diletta Leotta, Piero Chiambretti e due protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2020, Luigi Busà oro nel Karate a Tokyo e Veronica Yoko Plebani bronzo nel Triathlon.

Domenica 26 settembre, dopo la nuova puntata di Amici 21, saranno protagonisti del talk show Al Bano, appena diventato nonno per la terza volta, Claudio Amendola tra i giurati di "Star in the star", Sonia Bruganelli opinionista di "Grande Fratello Vip" e, infine a Verissimo l'intenso racconto di vita di Carolina Marconi.