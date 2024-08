Venezia 2024: Sigourney Weaver, Ethan Hawke e Richard Gere tra i protagonisti delle Masterclass

La Mostra del Cinema di Venezia si svolgerà dal 28 agosto al 7 settembre e, durante questa edizione 2024, ci sarà spazio anche per Masterclass e Conversazioni.

Tra i protagonisti degli appuntamenti in programma, che si svolgeranno nella nuova location da 250 posti chiamata Match Point Arena, allestita al Tennis Club Venezia al Lido, ci sono anche Sigourney Weaver, Richard Gere ed Ethan Hawke.

I protagonisti degli appuntamenti

L'attrice Leone d'oro alla carriera Sigourney Weaver sarà la star della Masterclass in programma il 29 agosto, mentre il regista Peter Weir, anche lui premiato con il riconoscimento alla carriera, sarà al centro dell'incontro in programma domenica 1 settembre.

Nei giorni successivi, lunedì 2 settembre e venerdì 6 settembre, gli incontri avranno invece come protagonisti Ethan Hawke e il regista Pupi Avati, in arrivo a Venezia per presentare il suo film L'orto americano, titolo che chiuderà l'81esima edizione della Mostra del cinema.

Nel programma spazio anche alle Conversazioni organizzate da Cartier - The Art and Craft of Cinema, in collaborazione con la Biennale, che vedranno dialogare il compositore Nicola Piovani (premio Oscar per La vita è bella) e Cristina Comencini sabato 31 agosto, il regista Claude Lelouch (premio Cartier Glory to the Filmmaker) con la cantante, compositrice e attrice Barbara Pravi (rispettivamente regista e interprete del film fuori concorso Finalement) sabato 31 agosto e l'attore Richard Gere con la sua voce italiana, l'attore Mario Cordova, domenica 1 settembre.

Da Joker 2 a Diva Futura: i film da vedere (per davvero) a Venezia 2024

Gli appuntamenti, aperti a tutti gli accreditati senza prenotazione, sono i seguenti:

Giovedì 29 agosto

ore 16.30 Masterclass di Sigourney Weaver (Leone d'oro alla carriera), conduce Giulia D'Agnolo Vallan, critica cinematografica - Livestream su labiennale.org

Sabato 31 agosto

ore 11.00 Conversazione tra Nicola Piovani e Cristina Comencini, Il Cinema cambia Musica, conduce Stéphan Lerouge, esperto in musica per il cinema e curatore della raccolta Ecoutez le cinéma!

ore 16.30 Conversazione tra Claude Lelouch (Premio Cartier Glory to the Filmmaker) e Barbara Pravi, Music as an actor's director, conduce Stéphan Lerouge, esperto in musica per il cinema e curatore della raccolta Ecoutez le cinéma!

Domenica 1 settembre

ore 10.30 Conversazione tra Richard Gere e Mario Cordova, The connection(s) between a movie star and creative collaborators: Richard Gere on acting, screenwriting, lighting, film scoring... and dubbing, conduce Stéphan Lerouge, esperto in musica per il cinema e curatore della raccolta Ecoutez le cinéma!

ore 15.30 Masterclass di Peter Weir (Leone d'oro alla carriera), conduce Paolo Bertolin, critico cinematografico - Livestream labiennale.org

Lunedì 2 settembre

ore 10.00 Masterclass di Ethan Hawke, conduce Emanuele Rauco, critico cinematografico - Livestream labiennale.org

Venerdì 6 settembre