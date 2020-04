Venezia 2020: il Festival "non sarà un evento online"

Venezia 2020, se si svolgerà, non sarà un evento online: a dichiararlo dalle colonne di Variety è un portavoce del Festival cinematografico più antico del mondo, commentando la precedente intervista del direttore artistico Alberto Barbera all'ANSA.

La Mostra del cinema di Venezia 2020, stando ai piani attuali, dovrebbe svolgersi dal 2 al 12 settembre, naturalmente a patto che tutti i Paesi fin qui interessati riescano a far fronte all'emergenza sanitaria. Nonostante le legittime preoccupazioni, però, escludono la possibilità che il Festival possa digitalizzarsi, almeno non nella sua interezza.

"Il Festival del cinema di Venezia non può essere sostituito da un evento online. Esiste la possibilità che venga usata la tecnologia per far fronte ad alcune iniziative ma al momento è troppo presto per decidere": questo è quanto ha dichiarato stamattina un portavoce della Mostra del cinema a Variety. E l'ha fatto a commento di un'intervista rilasciata da Alberto Barbera nel weekend, in cui lo stesso direttore artistico ammetteva che al momento non si stanno valutando opzioni digitali.

Venezia, dunque, non dovrebbe seguire l'esempio di altre manifestazioni cinematografiche, come il Toronto Film Festival - che ha già annunciato innovazioni e modifiche circa il sistema di fruizione e partecipazione proprio a causa dell'emergenza Coronavirus. E proprio in proposito Barbera ha chiarito: "Toronto è un festival diverso, non è paragonabile a Cannes o Venezia [...] Al momento stiamo lavorando esattamente come negli anni precedenti, ma non possiamo ancora fornire dettagli sul futuro".