Venezia 2020, Alberto Barbera: "Sarà un'edizione memorabile"

Venezia 2020, secondo il direttore della Mostra Alberto Barbera, sarà "un'edizione memorabile".

Un articolo pubblicato da Variety svela infatti alcuni dettagli dell'edizione che si svolgerà a settembre al Lido di Venezia.

Il magazine specializzato in cinema spiega che il Palazzo del Cinema ha riaperto i battenti e lo staff della Biennale sta lavorando nei propri uffici in attesa dell'annuncio del programma della Mostra del Cinema di Venezia 2020 che si svolgerà il 28 luglio.

Una fonte vicina alla Biennale ha anticipato che saranno selezionati meno film, ma abbastanza titoli da confermare l'importanza dell'evento, che verranno proiettati in contemporanea in più sale dove, grazie a un permesso speciale, potrebbero essere superate le 200 presenze attualmente previste dalle linee guida per la riapertura in sicurezza delle sale.

Negli spazi dei Giardini affidati alla gestione della Biennale dovrebbero inoltre svolgersi delle proiezioni all'aperto.

Alberto Barbera ha dichiarato su Instagram: "Sarà un'edizione con delle caratteristiche uniche nella sua storia e, anche per questo motivo, sarà memorabile. Non sappiamo ancora cosa potremo fare, ma nel frattempo stiamo procedendo con la selezione e realizzando un piano che possa garantire il massimo della sicurezza. Stiamo contando sul sostegno di tutti per ricominciare nel miglior modo possibile".

Sul red carpet, inoltre, i fotografi dovrebbero mantenere il distanziamento sociale e probabilmente ci sarà un numero maggiore di produzioni non legate agli studios hollywoodiani a causa del posticipo della cerimonia degli Oscar e dei Golden Globe e l'impossibilità di concludere la post-produzione di molti titoli.