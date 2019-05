Venezia 2019: Alessandra Mastronardi sarà la madrina della Mostra

L'attrice Alessandra Mastronardi condurrà le serate di apertura e di chiusura, in veste di madrina, della 76. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2019, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta.

Alessandra Mastronardi aprirà la 76. Mostra di Venezia nella serata di mercoledì 28 agosto 2019, sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido) in occasione della cerimonia di inaugurazione, e guiderà la cerimonia di chiusura il 7 settembre, in occasione della quale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali della 76. Mostra.

Napoletana, classe 1986, cresciuta a Roma, Alessandra Mastronardi debutta come attrice nel 1997. Partecipa a diversi progetti tv come "Il grande Torino", diretta da Claudio Bonivento, e film come Il manoscritto di Van Hecken e La bestia nel cuore. Non si ferma mai, ma sarà nel 2006 la serie tv "I Cesaroni", in cui interpreta il personaggio di Eva Cudicini, a darle grande popolarità. Rimarrà protagonista dell'amata serie fino al 2011.

Il 2011 è un anno speciale, Woody Allen la sceglie tra le protagoniste del suo film To Rome with Love. Questo film le porta una carriera internazionale. Lo stesso anno torna al cinema per Giovanni Veronesi, protagonista con Elio Germano di L'ultima ruota del carro, film che ha aperto il Festival del cinema di Roma. La sua carriera internazionale prosegue con il film LIFE, diretta dal regista Anton Corbjin, film sulla vita di James Dean del 2015, in cui interpreta la meravigliosa Anna Maria Pierangeli. Il film viene presentato alla Berlinale 2015, dove riscuote gran successo.

Arriva così la proposta di partecipare alla seconda stagione della nota serie di Netflix "Master of None" diretta, scritta e interpretata dal comico americano Aziz Ansari. Tv comedy, di cui sarà la protagonista femminile. La serie americana, porterà Alessandra agli Emmy Awards 2017 e successivamente ai Golden Globes e a una candidatura ai Critics Choice Awards 2018. Tra i suoi progetti più recenti di grande successo per la televisione, è stata protagonista delle due stagioni di "L'allieva" amata serie di Raiuno, e nel cast di I Medici 2, una produzione Raiuno e Netflix.

Prossimamente Alessandra Mastronardi sarà al cinema col road movie americano Us diretto da Stefan Schawrtz e tornerà nella terza stagione di I Medici, su Rai1 in autunno 2019.