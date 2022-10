Vasco Live Roma Circo Massimo: lo storico concerto romano arriva nei cinema italiani

A chiusura di un anno decisamente ricco di emozioni, e in attesa delle date 2023, Vasco Live Roma Circo Massimo esce in anteprima solo al cinema, il 14, 15 e 16 novembre 2022 distribuito da Adler Entertainment, per tre esclusivi giorni. Per la gioia di chi c'era e di chi non c'era, il concerto da vedere in sala è un modo ormai consolidato per rivivere una serata indimenticabile con gli amici.

Il film del concerto romano è stato girato in diretta da Pepsy Romanoff, complici i 140.000 fan che hanno scatenato l'inferno nell'arena dei gladiatori per due notti di inizio estate di festa a oltranza. Il film uscirà anche in bluray e dvd e da domani sarà pre-ordinabile su universal.it.

Dopo due anni e più a emozioni zero causa covid, Vasco Rossi ha inaugurato la stagione dei grandi eventi 2022, con il tour, ribattezzato "della rinascita e dei record", che ha infiammato 701.000 "cuori" nel giro di 11 date, con punte massime a:

a Trento, partenza col botto la prima della prima, il 20 maggio, alla trentino music arena, una scommessa la carica dei 120.000,

a Imola autodromo Enzo e Dino Ferrari con i suoi 86.000 fan in delirio e

a Roma circo massimo con 140.000 che per due notti hanno scatenato l'inferno.

Dopo aver conquistato il primo posto del podio per il maggior numero di spettatori conseguito ai suoi concerti quest'anno, è bastato un solo suo post di questi giorni "..se non ci sarà la fine del mondo... di sicuro, ci vediamo l'anno prossimo a giugno, negli stadi", per scatenare una spasmodica richiesta delle date del Vasco Live Tour 2023. L'appuntamento e' per giugno prossimo, quando il calcio lascerà libero il campo e finalmente si potrà tornare negli stadi e on the road again per l'Italia.