Vasco - La Tempesta perfetta: stasera su Rai1 lo speciale su Vasco Rossi

Vasco - La tempesta perfetta è lo speciale, in onda stasera su Rai1 dalle 20:35, che la RAI dedica a Vasco Rossi a tre anni dal Modena Park, il più grande raduno rock della storia, record mondiale con oltre 225.000 spettatori nell'immenso Parco Ferrari. Oltre 3 ore di rock potente ed emozionante, adrenalina allo stato puro da rivivere in una serata evento.

"In questo momento sospeso, dopo una tremenda pandemia che ha messo in discussione tutte le nostre certezze, rivivere un evento assoluto, come la tempesta perfetta di Modena Park, ci fa sperare che quello che verrà sarà un mondo migliore". Così Giorgio Verdelli introduce la serata mentre Vasco Rossi, nell'inedita intervista, confessa: "Doveva andare tutto bene quella sera lì, dovevo anche essere pronto a cantare per oltre 3 ore e mezza. La tempesta perfetta è quando tutti gli elementi si combinano insieme, in modo straordinario, perché sia una cosa irripetibile. La tempesta rock perfetta è stata Modena Park".

Energia rock, sensazioni forti, emozioni e godimento. Ci voleva proprio adesso, per consolarci da un'estate senza musica. L'intervista, inedita, è stata registrata i primi di giugno a Rimini, dove si dovevano svolgere le prove del Vasco Non Stop Live Festival 2020, tour che è stato rinviato a giugno 2021.

Ad accompagnare lo speciale i pensieri e gli aneddoti su Vasco di volti noti dello spettacolo, da Luca Zingaretti ad Anna Foglietta, da Laura Pausini a Stefano Massini, Francesco Montanari, Elena Sofia Ricci, Stefano Fresi, Isabella Ferrari: insieme con le storie di fan e di persone comuni raccolte da Verdelli faranno da cornice al concerto in televisione. La voce narrante è di Vinicio Marchioni: l'attore è stato anche coprotagonista del video Un mondo migliore.