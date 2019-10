Valorose: lo show sulle donne del passato di Serena Dandini da stasera su Sky Arte!

Valorose parte stasera su Sky Arte: il nuovo show ideato da Serena Dandini vuole raccontare la storie di tante donne, famose e sconosciute, spesso perseguitate e a volte dimenticate dai libri di storia che con il loro contributo umano, intellettuale, sociale e artistico hanno arricchito la nostra cultura e cambiato radicalmente il destino di altre donne.

Le rose, come le donne, attecchiscono bene, sono resistenti, sopportano le avversità e anche senza cure rifioriscono forti ad ogni primavera. Ispirandosi ai grandi giardinieri che più lungimiranti degli storici hanno dato i nomi di alcune di queste grandi donne a meravigliose rose, Valorose racconterà ogni venerdì, per sei puntate la storia di altrettante grandi donne, grazie all'intervento di sei ospiti femminili che hanno analogie o affinità con le protagoniste scelte e che nel corso delle loro interviste con Serena Dandini parleranno di loro stesse e al contempo faranno emergere aspetti poco noti del personaggio protagonista della puntata, il contesto storico nel quale si trovava a dibattere e l'eredità lasciata del suo messaggio. Inoltre in ogni puntata l'attrice Orsetta De Rossi si calerà nei panni delle protagoniste e interpreterà i brani da loro scritti offrendo spunti di dialogo tra Serena Dandini e l'ospite.

Nellie Bly è la prima reporter d’assalto, decisa e determinata, la prima donna a compiere il giro del mondo da sola. Serena Dandini ci racconterà la sua storia nella prima puntata di «Valorose» con un ospite d’eccezione: Barbara Stefanelli.

Ambientato all'interno di Villa Celimontana, il programma si arricchisce delle animazioni originali create ad hoc da Gianluca Abbate, sulla base dei collage di Andrea Pistacchi e di prezioso materiale di repertorio. Le ospiti di Valorose sono: Barbara Stefanelli per la puntata dedicata a Nellie Bly; Valeria Golino per la puntata su Alice Guy, Michela Murgia per Grazia Deledda; la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli per Cristina Trivulzio di Belgiojso; la giovanissima Nina Bottacin per Anna Pavlova e infine Chiara Valerio per Vanessa Bell.

Si inizia venerdì 18 ottobre alle 21.15 eccezionalmente con due episodi: la storia di Nellie Bly che, a cavallo del 1900, con i suoi sensazionali reportage, ha dimostrato che il giornalismo d'assalto non è soltanto una "cosa da maschi"; e a seguire alle 21.45 la storia di Alice Guy, la prima regista donna della storia del cinema. Valorose è una produzione originale Ruvido Produzioni realizzata in esclusiva per Sky Arte in onda da venerdì 18 ottobre alle 21.15 su Sky Arte e disponibile anche On Demand.

Ecco la sinossi delle puntate di Valorose:

Nellie Bly - Giornalista

Never having failed, I could not picture what failure meant. Nellie Bly è la prima reporter d'assalto donna della storia del giornalismo. Decisa a dimostrare che le donne possono compiere qualsiasi impresa, si fa internare in un ospedale psichiatrico e ne documenta il degrado nel celebre articolo Dieci giorni in Manicomio dando impeto alla riqualificazione dei manicomi da parte dello stato. Spinta dal successo del romanzo Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne, diventa la prima donna a compiere il giro del mondo completamente da sola superando il record di velocità del romanzo. A quasi sessant'anni diventa inviata di guerra nell'Austria insanguinata dal primo conflitto mondiale.

Alice Guy - Regista

Le donne sono più adatte al cinema perché sono abituate a lavorare sulle proprie emozioni mentre gli uomini da secoli si allenano a controllarle. La prima regista donna della storia del cinema comincia come semplice segretaria alla casa di produzione Gaumont. Dopo essere rimasta affascinata dall'invenzione dei fratelli Lumière capisce che al cinema servono storie da raccontare e decide di passare dietro la macchina da presa. Nei successivi vent'anni Alice realizza oltre mille film nei quali sperimenta storie fantastiche e soprattutto effetti speciali innovativi, prima del più famoso Méliès, con il preciso intento di divertire il pubblico demonizzando i tabù della società borghese. Quando si trasferisce negli Stati Uniti, fonda la propria casa di produzione diventando anche la prima produttrice donna della storia.

Grazia Deledda - Scrittrice

Sono una modestissima signorina di provincia che ha molta volontà e coraggio in arte, ma anche nella sua vita, solitaria e silenziosa. Isolana, schiva, poco avvenente eppure Grazia Deledda raggiunse grandi traguardi: è tutt'ora l'unica italiana ad aver vinto il Premio Nobel per la letteratura e la prima donna a essere stata candidata al Parlamento. Un successo mondiale, il suo, che conquistò fan celebri come D.H. Lawrence e Eleonora Duse che volle interpretare un film tratto dal romanzo Cenere e convinse il marito Palmiro a lasciare il lavoro al Ministero per farle da agente. La Sardegna aspra, magica e primitiva della sua infanzia diventa teatro di liberazione e riscatto, lo stesso che Grazia Deledda cercava nella propria vita nonostante la miopia dell'establishment letterario italiano che non la riconosceva autrice unica nel suo genere.

Cristina Trivulizio di Belgiojoso - Patriota

Tra le donne patrizie che dedicarono l'intera vita all'unità d'Italia, Cristina Trivulzio Belgiojoso svetta per passione e intelligenza politica, cultura e mondanità, generosità e filantropia. "Giardiniera", come erano dette le cospiratrici carbonare, mazziniana, poi monarchica, detestata da Alessandro Manzoni che non condivideva l'indipendenza femminile, fu amata dai grandi intellettuali che frequentavano il suo salotto parigino. Si unì ai patrioti della Repubblica Romana, organizzando veri e propri ospedali e "inventando" le infermiere, che ancora non esistevano. Quando Papa Pio IX, dopo aver scoperto che tra di esse c'erano anche donne di strada, biasimò l'operazione, Cristina rispose con una pubblica lettera dove gli rispondeva per le rime. La stella di Cristina brillò sulle principali vicende storiche risorgimentali.

Anna Pavlova - Ballerina

Considerata la ballerina per antonomasia, con il suo fisico fragile ma innervato di potente temperamento drammatico, Anna Pavlova ha cambiato per sempre il modo di intendere la ballerina classica: non più soltanto elegante esecutrice al servizio dell'uomo ma artista assoluta e completa. La sua interpretazione della "Morte del Cigno" è una delle più celebrate della storia della danza.

Vanessa Bell - Pittrice e intellettuale

Non riesco a ricordarmi di un tempo della nostra vita in cui Virginia non abbia voluto fare la scrittrice e io la pittrice. Vanessa condivise con la sorella, la celebre scrittrice Virginia Woolf, l'amore per l'arte e il desiderio di lasciarsi alle spalle i rigidi valori dell'Inghilterra vittoriana. Le due sorelle, infatti, furono le principali fautrici del Bloomsbury Group, un collettivo di artisti e intellettuali che con i loro principi di apertura al nuovo e al diverso, influenzarono la letteratura, il femminismo e il modo di vivere e concepire la sessualità del Novecento.