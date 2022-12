Valentina Lodovini ospite di Vision2030, premio cinematografico dedicato alla tutela dell'ambiente

Dal 9 all'11 dicembre presso il Teatro Tina Di Lorenzo di Noto si terrà la prima edizione di Vision2030, condotto da Ilena Petracalvina. Un premio che nasce con l'intento di diventare il punto di riferimento nazionale per il dibattito e la promozione di opere cinematografiche, audiovisive e artistiche inerenti alla tutela dell'ambiente. Molte saranno le personalità nazionali e internazionali che interverranno con attività e dibattiti e che parteciperanno come giuria della kermesse che si aprirà con la proiezione di La moglie più bella in occasione dei 100 anni dalla nascita di Damiano Damiani (1969), film liberamente ispirato alla storia di Franca Viola, prima donna siciliana che si è ribellata al matrimonio riparatore.

Dal 5 al 7 dicembre si terranno i Talk online in diretta facebook sul canale Vision2030. Tra gli ospiti: Celeste Costantino, coordinatrice osservatorio per la parità di genere del MIC, Simonetta Gola Strada, portavoce di Emergency, il Presidente del Programma Alimeentare Mondiale Prof. Vincenzo Sanasi d'Arpe, Cristina Priarone Presidente IFC (film commission italiane) e il Sindaco di Noto Corrado Figura.

Promossa dal Ministero della Cultura, Comune di Noto Patrimonio Dell'Umanità con il supporto di BBC Pachino e Unioncamere, con il Patrocinio di Asvis, con la partecipazione di WFP Italia e in collaborazione con Dire Fare Cambiare, Tadàn Produzioni e Siamo in diretta. La direzione artistica è curata da Giulia Morello.

Media partner dell'evento saranno: Rai per il Sociale (Rai per la sostenibilità), Rai Cinema, e Comingsoon.it; come partner istituzionali Cumo Noto e Ente Fauna Siciliana, partner culturali Cinema sostenibile, Yourban2030, Isola del Cinema, Kano sartoria sociale e Alessio Mosti; inoltre, UNPLI (Unione nazionale pro loco d'Italia), Proloco Noto, Premiere Film, Associazione Diplomatici, Legambiente Noto e Aereoporto di Catania. Infine i partner tecnici: Pic Event Solution e Cleverage - Web & Digital Agency, Graffiti For Smart City e SilentSystem.

La giuria è composta da: Fabia Bettini, Mohamed Hossameldin, Valentina Lodovini, Marco Martinelli, Maurizio Menicucci, Saverio Pesapane e Manuela Rima. La Giuria UNPLI è composta da Pippo Bernardo, Beppe Manno e Antonio La Spina.