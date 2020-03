Valencia-Atalanta in TV, la Champions League stasera su Canale 5 in chiaro

Stasera su Canale 5, alle ore 21:00, si gioca Valencia-Atalanta a porte chiuse per l'emergenza Coronavirus, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Valencia-Atalanta, in onda stasera su Canale 5 alle 21:00, è la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, trasmessa in esclusiva in chiaro sul canale Mediaset.

L'emergenza Coronavirus ha fermato il campionato italiano ma non le coppe europee: partite confermate fino a nuovo ordine, dunque, anche se rigorosamente senza pubblico e senza strette di mano. In diretta dal Mestalla di Valencia, andrà in scena la sfida tra gli spagnoli e i nerazzurri di Gasperini che dopo il 4-1 dell'andata sono a caccia di una storica qualificazione ai quarti di finale.

La diretta comincia alle 20.00, su Canale 20 di Mediaset, con "Pressing Champions League anteprima", con l'avvicinamento al calcio d'inizio seguito da Giorgia Rossi e Christian Vieri. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati saranno Massimo Veronelli e Simone Cerrano.

Il grande calcio proseguirà sulle reti Mediaset anche nella giornata di mercoledì 11 marzo, in seconda serata su Italia 1, con "Pressing Champions League" e con le immagini e i gol della due giorni di calcio europeo, con ampie sintesi di Liverpool-Atletico Madrid e di PSG-Borussia Dortmund. Inoltre, giovedì 12 marzo, in seconda serata su Canale 20, andrà in onda "Pressing Champions League Highlights" con il meglio di tutte le quattro partite giocate martedì e mercoledì.