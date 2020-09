Uomini e Donne, Valentina Autiero contro Nicola Vivarelli: “Buffoncello”

Valentina Autiero e Nicola Vivarelli sono stati al centro di un litigio nell'ultima puntata di Uomini e Donne. I due avrebbero potuto frequentarsi ai tempi in cui il giovane cavaliere era arrivato in studio per corteggiare Gemma, ma Nicola ha sempre respinto le avance della dama che adesso non perde occasione per criticarlo.

Prima del litigio con Nicola, Valentina, che ha 41 anni, aveva avuto una piacevole sorpresa: Maria De Filippi l'aveva informata che una persona aveva chiamato alla redazione per corteggiarla. In studio è entrato Andrea, imprenditore di 26 anni di origini salernitane. La Autiero è sembrata imbarazzata per la differenza di età. "Io ho 41 anni, tu ne hai 26. Mi sono sempre posta dei limiti per l'età, poi con Nicola avevo deciso di superarli" esordisce Valentina che nonostante questa premessa decide di approfondire la conoscenza con Andrea "Però sei un bel ragazzo quindi proviamoci".

Subito dopo dal parterre dei Cavalieri è partito un applauso da parte di Nicola Vivarelli che alzando la voce ha detto: "Brava, Valentina". La donna, che è conosciuta per affrontare i suoi interlocutori di petto, ha detto infastidita: "Chi è che urla? Qual è il tuo problema, buffoncello?". Nicola ha spiegato che non voleva schernirla ma sostenerla e la dama ha risposto "Non mi serve il tuo sostegno".

Nel litigio è intervenuto Gianni Sperti che ha preso le difese del giovane ufficiale di marina rimproverando Valentina "Siccome è chiaro a tutti che a Nicola non piace Valentina, non è giusto che tu lo attacchi sempre solo perché lui non ha accettato la tua corte" e ha poi continuato "Valentina lo osannava tanto quando corteggiava Gemma, adesso invece l'ha iniziato a massacrare perché l'ha rifiutata...".

Valentina ha detto di avercela con lui perché Nicola quando corteggiava Gemma le ha fatto capire che la considerava una bella donna e gli avrebbe fatto piacere approfondire la sua conoscenza "Ero quasi convinta che mi avrebbe chiesto il numero" poi ha detto la dama "Mi ha dato fastidio il fatto che tu abbia rifiutato per ben 3 volte il mio numero di telefono".