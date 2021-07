Uomini e Donne, una transgender sul trono della prossima edizione?

La prossima tronista di Uomini e Donne è una transgender: Maria De Filippi, secondo le indiscrezioni di Dagospia, ha scelto una commessa che ha già completato il suo processo di transizione.

Nella stagione 2016/2017 Maria De Filippi diede vita al primo trono gay del dating show di Canale 5, il tronista era Claudio Sona che alla fine del programma scelse di uscire dalla trasmissione con Mario Serpa. Il trono gay non ha mai avuto un seguito, forse anche per colpa delle accuse dell'ex di Sona: Juan Fran Sierra disse infatti che la relazione con il tronista era continuata anche durante lo show.

Ora, stando alle indiscrezioni del portale di Roberto D'Agostino, Maria De Filippi avrebbe scelto come prossima tronista "una persona che era un uomo, ora è una donna". Dagospia dà la notizia come certa, tanto che è in grado di dare anche altre anticipazioni: "la prescelta ha già concluso il suo percorso di transizione, nella vita è una commessa".

Maria De Filippi in una recente intervista ha detto di voler mettere da parte gli influencer e persone dello spettacolo per cercare per il suo show persone comuni: "Oggi cerco un ragazzo che fa l'elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti; quando ho capito che i tronisti erano diventati un cliché, ho deciso di cambiare".