Uomini e Donne, Tina Cipollari aggredisce Pamela Barretta: "É una stalker" (VIDEO)

Tina Cipollari è subito la protagonista della seconda puntata di Uomini e Donne: l'opinionista difende Enzo Capo e aggredisce Pamela Barretta, accusandola di essere una stalker e urlandole "fatti una vita".

Dopo una prima puntata di Uomini e Donne Over incentrata sul lifting di Gemma Galgani torna il Trono classico e i litigi verbali. Dopo la presentazione dei nuovi tronisti, che hanno riscosso il favore del pubblico femminile dei social, è entrata Pamela Barretta, ex di Enzo Capo, che dovrebbe tornare nel programma come corteggiatore. La ragazza rivela che il suo ex è fidanzato e che fino a pochi giorni fa era con la sua compagna a Budapest: "Durante l'estate si è fidanzato e fino a mercoledì era ad una festa a Budapest con lei, ho le prove. Se mi date il telefono ve le faccio vedere. Lui ha finto di lasciarsi sui social con questa ragazza e mercoledì era a Budapest con questa ragazza che si chiama Lucrezia e che a giugno o luglio ha fatto un provino per Uomini e Donne". Maria De Filippi interviene e sottolinea che, se le accuse fossero vere, Enzo non potrebbe partecipare al programma.

Pamela ha provato a contattare anche Tina Cipollari che avrebbe incontrato Enzo ad un evento, l'opinionista a questo punto urla contro Pamela: "Ma che ti frega di lui visto che la vostra storia è finita? Lui è un uomo libero. Non è il tuo fidanzato e non è tuo marito. Fatti una vita, ma che sei una stalker". Tina dopo rivela: "Mi sono alterata perché si permette di cercare il mio numero di telefono e mi manda un messaggio. Lei è malata, soffre di manie di persecuzione"

Quando entra Enzo le cose rischiano di degenerare, lui smentisce le affermazioni fatte in precedenza dalla sua ex e conferma che può partecipare al programma perchè è single. Mentre Tina difende Enzo, l'altro opinionista, Gianni Sperti, prende le difese della ragazza e le chiede di restare nel programma. Pamela abbandona lo studio e poi nelle storie di Instagram fa vedere un biglietto su cui ci sarebbe il numero di telefono datole dalla stessa Cipollari.